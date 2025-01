Lascerà subito la Juventus: sul piatto 40 milioni di euro | Clamoroso ritorno al passato

Il mercato della Juventus procede tra conferme e le smentite di Cristiano Giuntoli. Un’importante cessione sembra davvero imminente

Tra operazioni già chiuse, trattative in corso più o meno calde e qualche smentita da parte del direttore generale Cristiano Giuntoli, il mercato della Juventus non si ferma. Gli arrivi del terzino portoghese Alberto Costa e quello imminente di Kolo Muani non saranno gli unici di questa sessione invernale.

Al netto delle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dall’ex direttore sportivo del Napoli (“Non faremo mercato in uscita ma solo in entrata“) quasi tutti gli esperti di mercato sottolineano il fatto che prima di centrare nuovi ambiziosi obiettivi il club bianconero sia quasi costretto a cedere.

Sembra non aver avuto alcun seguito la voce di una super offerta del Manchester City per Andrea Cambiaso: i 60 milioni di euro e oltre che i Citizens avrebbero messo sul piatto per l’ex terzino del Genoa appartengono al mondo delle suggestioni.

Detto questo non si può escludere a priori che da qui a fine mercato i bianconeri possano privarsi di un elemento della rosa per finanziare gli ultimi acquisti. E da qualche ora circola il nome di un centrocampista che Thiago Motta non considera insostituibile.

Juventus, l’offerta è pronta: decisive le prossime ore

Tra i tanti acquisti onerosi che la Juventus ha realizzato l’estate scorsa c’è senza dubbio quello di Douglas Luiz, il ventiseienne mediano del Brasile prelevato dall’Aston Villa al termine di una lunga e complessa trattativa.

Giuntoli considerava Luiz il fiore all’occhiello dell’opulento mercato estivo bianconero, ma Thiago Motta non la pensava allo stesso modo. L’ex allenatore del Bologna lo ha finora utilizzato con il contagocce, tanto da alimentare le indiscrezioni legate a una cessione già nel mercato di gennaio.

Juventus, l’addio è deciso: trattativa in dirittura d’arrivo

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira il Manchester City avrebbe manifestato un certo interesse nei confronti del centrocampista brasiliano. Già l’estate scorsa Pep Guardiola lo avrebbe accolto volentieri ma il club non poteva in quel momento soddisfare le richieste dell’Aston Villa.

Ora però i campioni d’Inghilterra sono tornati a spendere e per Douglas Luiz potrebbero mettere sul piatto qualcosa come 40 milioni di euro, esattamente la cifra che la Juventus intende incassare dalla sua cessione. La trattativa potrebbe decollare a breve.