Debutto travolgente: Jorginho illumina il Flamengo al Mondiale per Club

L’ex regista di Arsenal e Chelsea incanta subito: contributo decisivo nella vittoria d’esordio contro l’Esperance.

Il debutto di Jorginho con la maglia del Flamengo al Mondiale per Club è stato da protagonista assoluto. L’italo-brasiliano, ingaggiato a parametro zero all’inizio di giugno, ha fornito subito un assist di rara precisione, contribuendo al 2‑0 con cui i carioca hanno esordito nel girone D.

Nel match inaugurale contro l’Esperance di Tunisi, andato in scena a Filadelfia nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno, Jorginho ha vestito i panni di regista basso nel 4‑2‑3‑1 disegnato da Filipe Luis, affiancato da Erick Pulgar. Una scelta azzeccata per puntare su esperienza e qualità nel cuore del centrocampo.

Le prestazioni in campo

Il Flamengo ha dominato la partita con l’80 % del possesso palla, neutralizzando quasi ogni tentativo offensivo degli avversari . Il primo gol al 17′ ha visto protagonista Arrascaeta, finalizzatore di un’azione avviata da Luiz Araujo. Il secondo, al 70′, è stato invece impreziosito da una magia di Jorginho: ha disegnato un passaggio filtrante preciso per Araujo, il quale ha aggirato il fuorigioco per insaccare con un diagonale a giro chiamato “colpo da campione”.

Oltre allo splendido assist, la sua performance è stata premiata anche dal giudizio della stampa sportiva: pagella da 7 per una gara attenta, lucida in impostazione e puntuale in copertura .

Implicazioni e prospettive

L’inserimento immediato di Jorginho nella formazione titolare dimostra la fiducia nei suoi mezzi. Con contratto fino al luglio 2028, il classe 1991 punta a guidare il centrocampo del Flamengo in questa prestigiosa competizione.

Grazie a questa vittoria, il Flamengo si ritrova al comando del girone insieme al Chelsea, vincitore contro il Los Angeles FC, con un primo scontro diretto in programma venerdì 20 giugno a Filadelfia .

16 giugno : Flamengo debutta al Mondiale per Club e vince 2‑0 contro l’Esperance.

70′ : Jorginho firma l’assist per il gol del raddoppio di Araujo.

Prestazione: pagella da 7, dominio a centrocampo e leadership tattica.

Con questa prova di spessore, Jorginho si candida a diventare subito un punto di riferimento per il Flamengo, pronto a illuminare il percorso verso le fasi decisive del torneo.