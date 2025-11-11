Frenata a sorpresa del Bayern | Stop dopo 16 vittorie, ma il primato si rafforza: la beffa per le inseguitrici

Un pareggio che sa di vittoria per il Bayern Monaco. Sembra un paradosso, ma è la sintesi perfetta dell’ultimo turno di Bundesliga, che ha visto la corazzata bavarese fermarsi sul 2-2 in casa dell’Union Berlino. Un risultato che interrompe un’incredibile striscia di 16 successi consecutivi per i campioni in carica, ma che, contro ogni logica, permette loro di allungare ulteriormente in classifica sulle dirette concorrenti. Una vera e propria beffa per chi sperava in un passo falso per riaprire i giochi per il titolo.

La fine di una striscia record

Si ferma a 16 la serie di vittorie consecutive del Bayern Monaco. A riuscire nell’impresa è stato un combattivo Union Berlino, che ha imposto un pareggio per 2-2 alla squadra che finora era apparsa quasi inarrestabile. La partita, molto combattuta, ha visto i bavaresi faticare più del previsto contro l’organizzazione della squadra della capitale, che ha saputo rispondere colpo su colpo. Nonostante il dominio nel possesso palla, il Bayern non è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio, segnando un piccolo ma significativo stop nel suo cammino fin qui quasi perfetto in campionato.

Il paradosso della classifica

L’aspetto più sorprendente della giornata è l’effetto che questo pareggio ha avuto sulla classifica generale. Invece di vedere ridotto il proprio vantaggio, il Bayern Monaco ha incredibilmente guadagnato terreno. Il punto conquistato a Berlino, unito ai risultati non favorevoli delle inseguitrici, ha permesso ai bavaresi di consolidare il primato. Le rivali dirette non hanno saputo approfittare di questa rara frenata, trasformando quello che poteva essere un turno di campionato cruciale per riavvicinarsi alla vetta in un’occasione clamorosamente mancata. Un esito che conferma la solidità del Bayern anche quando non esprime il suo miglior calcio.

Leverkusen a valanga, lotta serrata in coda

Mentre il Bayern gestisce il suo primato, alle sue spalle il Bayer Leverkusen lancia un segnale forte al campionato con una vittoria schiacciante, una vera e propria goleada che ne consolida le ambizioni europee. La giornata ha offerto spunti interessanti anche in altre zone della classifica, con un Lipsia che appare rinato e sempre più competitivo per le posizioni di vertice. La lotta per non retrocedere, invece, si conferma estremamente serrata e incerta, con diverse squadre racchiuse in una manciata di punti, promettendo un finale di stagione ad alta tensione per la permanenza nella massima serie tedesca.