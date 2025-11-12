Bundesliga, la stoccata di Kroos | “Che noia…”: il Bayern allunga pure con l’errore di Neuer

Un pareggio che sa di vittoria e una critica pesante da un ex illustre. Il fine settimana della Bundesliga ha confermato, in modo quasi paradossale, lo strapotere del Bayern Monaco, al punto da spingere una leggenda come Toni Kroos a definire il campionato tedesco “una noia”. Nonostante una frenata inaspettata contro l’Union Berlino e un errore clamoroso del suo portiere simbolo, Manuel Neuer, la squadra bavarese è riuscita incredibilmente ad allungare il proprio vantaggio in classifica, alimentando il dibattito sulla competitività di un torneo che sembra già avere un padrone designato.

Neuer sbaglia, il Bayern frena ma non cade

Il segnale che qualcosa di diverso potesse accadere è arrivato dalla prestazione del capitano Manuel Neuer. L’esperto portiere si è reso protagonista di una “papera”, un errore non da lui che gli è valso un voto molto basso (4,5) sulle pagelle dei principali quotidiani sportivi. La sua incertezza ha contribuito al passo falso della squadra, fermata sul pareggio dall’Union Berlino. Un risultato che ha interrotto la corsa del Bayern ma che, contro ogni logica, non ha scalfito minimamente il suo primato. Anzi, lo ha rafforzato, in uno scenario che in campionati più combattuti come la Serie A attuale sarebbe difficilmente immaginabile.

Il paradosso della classifica e la sentenza di Kroos

Mentre il Bayern inciampava, le dirette inseguitrici non sono riuscite ad approfittarne, rendendo la frenata dei bavaresi del tutto indolore. Il risultato è un allungo in classifica che ha il sapore della beffa per il resto del campionato. Questo scenario ha fornito l’assist perfetto a Toni Kroos, ex centrocampista del Bayern, per la sua analisi tagliente. L’attuale giocatore del Real Madrid non ha usato mezzi termini per descrivere una Bundesliga a suo dire già ipotecata, lamentando una mancanza di suspense che la rende noiosa. Una dichiarazione forte, che riflette la percezione di un dominio quasi incontrastabile, mentre squadre come Friburgo e Stoccarda, pur ottenendo vittorie importanti nel weekend, restano a distanza di sicurezza dalla vetta.

Sguardo al futuro: il mercato per colmare il divario

Con un presente che sembra già scritto, l’attenzione di diversi club tedeschi si sta già spostando sul futuro e sul calciomercato, unica via per provare a ridurre il gap con i campioni in carica. Secondo le ultime indiscrezioni, diverse società della Bundesliga, di cui non si conosce ancora il nome, avrebbero messo gli occhi su un giovane talento del Coventry City, squadra che milita nelle serie inferiori inglesi. Questo interesse dimostra la volontà di programmare e scovare rinforzi in grado, un domani, di rendere il campionato tedesco più incerto e avvincente, sfidando quella “noia” da dominio che campioni come Kroos non esitano più a sottolineare.