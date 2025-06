Esordio amaro per Belotti: espulsione diretta nel match Mondiale per Club

Il “Gallo” subisce il rosso al 72′ per un fallo violento che costa caro al Benfica, lasciato in inferiorità numerica.

Nel debutto al Mondiale per Club, Andrea Belotti vive una serata da dimenticare. Entrato all’inizio della ripresa per rinforzare l’attacco del Benfica, l’ex centravanti del Torino è stato espulso al 72′ dopo un intervento giudicato pericoloso sull’avversario.

L’intervento decisivo

La dinamica sottolinea l’ingenuità dell’azione: Belotti, nel tentativo di anticipare un lancio lungo, alza troppo il piede e colpisce alla nuca il difensore Ayrton Costa. L’arbitro inizialmente mostra il cartellino giallo, ma dopo il consulto con il VAR muta la decisione in rosso diretto, giudicando la giocata “fallo grave di gioco”. La spiegazione via altoparlante ufficializza la scelta arbitrale, lasciando il Benfica in dieci negli ultimi venti minuti.

Il match e le conseguenze

La gara, giocata all’Hard Rock Stadium di Miami, ha riservato emozioni intense. Il Boca Juniors ha aperto le marcature con Merentiel (21′) e Battaglia (27′), concedendo un 2‑0 a fine primo tempo. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Belotti, l’arbitro assegna un rigore al Benfica per fallo su Otamendi, realizzato da Di Maria nel recupero del primo tempo.

Nonostante l’inferiorità numerica, i portoghesi non si arrendono: al minuto 84 Otamendi realizza il pareggio con un colpo di testa. Nel finale, pure il Boca resta in dieci per un’espulsione a Figal, lasciando il punteggio sul 2‑2.

Impatto sull’esperienza di Belotti

L’entrata violenta e l’espulsione precoce scombussolano il debutto di Belotti nel torneo con il Benfica. Condanna dura da VAR e arbitro: un evidenza di come un piccolo errore può costare caro, soprattutto nelle competizioni a eliminazione diretta. Il rosso diretto inevitabilmente compromette la prestazione dello stesso attaccante e mette a rischio le speranze dei lusitani in vista del prossimo impegno.

72′ : Belotti entra e, dopo un fallo pericoloso, viene mostrato il primo giallo. Il VAR però consiglia il rosso diretto.

Risultato finale: 2‑2 tra Boca Juniors e Benfica, nonostante le due espulsioni.

Il “Gallo” paga caro un’azione sconsiderata: un cartellino rosso che rischia di segnare negativamente il suo cammino al Mondiale per Club.