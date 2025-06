Rivoluzione in Dirigenza: Ghisolfi lascia la Roma, Massara in arrivo

Dopo l’esonero di Ranieri, la Roma cambia anche in sede dirigenziale: l’addio di Ghisolfi apre le porte al ritorno di Massara.

La Roma accelera il rinnovamento interno: non solo sul campo con l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina, ma anche a Trigoria, dove si avvia la separazione consensuale tra la società e il direttore sportivo Florent Ghisolfi. L’ex braccio destro di Sabatini lascia dopo tre anni, aprendo la strada al ritorno di Frederic Massara.

Addio consensuale tra Roma e Ghisolfi

Secondo le fonti apparse nelle ultime 48 ore, il contratto di Ghisolfi – stipulato con scadenza nel 2027 – sarà sciolto di comune accordo già nella giornata del 16 giugno. Nonostante manchi una conferma ufficiale da parte dei Friedkin, la separazione sembra ora inevitabile, tanto che si attende un annuncio in concomitanza con la conferenza stampa di presentazione di Gasperini, fissata per martedì 17 giugno alle 12.

Dal suo arrivo nel 2022, Ghisolfi ha guidato la gestione del mercato giallorosso dopo l’esperienza biennale al Nizza; ora lascia spazio a nuove dinamiche dirigenziali.

Il ritorno di Massara: tra passato e sfida futura

Frédéric Massara, già alla Roma dal 2011 al 2016 come vice di Walter Sabatini, è il nome più caldo per sostituire Ghisolfi. Dopo l’esperienza al Rennes, il suo rientro a Trigoria appare imminente. L’operazione consoliderebbe il nuovo corso voluto dai Friedkin, allineato alla scelta di Gasperini in panchina.

Con l’ex ds francese pronto a fare le valigie, la Roma contesta ora la ricostruzione interna, consolidando un team tecnico e dirigenziale con grande esperienza e visione strategica.

16 giugno : accordo per la fine anticipata del rapporto tra Ghisolfi e la Roma.

17 giugno : presentazione ufficiale di Gasperini, che potrebbe svelare anche il nuovo assetto societario.

Massara: ex ds romanista del primo ciclo Sabatini, pronto a un ritorno atteso.

Con questa svolta, la Roma ribadisce la propria volontà di ripartire da solide basi dirigenziali, puntando su figure già collaudate e preparate per guidare la nuova stagione con ambizione e metodo.