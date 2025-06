Estate italiana sulla nuova maglia della Juventus

Il nuovo kit da trasferta 2025/26 debutterà al Mondiale per Club, tra toni marini, acque costiere e dettagli solari.

Ispirazione e debutto in campo

Il nuovo kit away della Juventus per la stagione 2025/26 trae ispirazione dalle atmosfere luminose dell’estate lungo le coste italiane. La casacca è caratterizzata da una tonalità base azzurro pastello (“Ash Blue”), interrotta da effetti grafici che richiamano le onde marine, con un motivo a gocce e quadrati a tutta larghezza .

Le iconiche 3 strisce adidas sulle spalle, in giallo limone chiaro (“Pearl Citrine”), evocano i rami di limoni sotto il sole, mentre il colletto a girocollo bianco dona un tocco di pulizia estetica al design complessivo .

La divisa sarà indossata per la prima volta dai calciatori bianconeri in occasione della gara inaugurale del Mondiale per Club, in programma attorno al 18 giugno, segnando così un debutto prestigioso per il nuovo kit .

Funzionalità e stile ad alte prestazioni

Il kit esordio in campo sarà realizzato con tecnologia AEROREADY di adidas, progettata per favorire la traspirazione, garantire un raffreddamento efficace e mantenere il comfort dei giocatori durante la partita . La versione replica, disponibile per i tifosi, utilizza gli stessi materiali ma adattati al porta via quotidiano, conservando l’asciugatura rapida e la leggerezza tipiche del brand .

Colori e grafica : azzurro mare con dettagli in giallo limone, richiamo all’estate mediterranea.

Tecnologia : tessuto AEROREADY, traspirante e performante.

Debutto ufficiale : Mondiale per Club 2025, fine giugno.

Versione tifoso: equiparata per comfort, con design fedele alla maglia da campo.

Con questo kit, la Juventus porta in campo un pezzo di Italia, unendo eleganza, freschezza e innovazione, perfettamente sincronizzati con la stagione e lo spirito del club.