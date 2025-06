Gallo scatter sbagliato: Belotti espulso al Club World Cup dopo un’entrata killer

Nel confronto tra Boca Juniors e Benfica, Belotti centra la testa dell’avversario con una gamba alta: cartellino rosso dopo l’intervento VAR.

Nel debutto al Mondiale per Club, Andrea Belotti vive un momento amaro. Entrato nella ripresa per rafforzare l’attacco del Benfica, è stato espulso al 72′ pochi minuti dopo l’ingresso, in seguito a un’entrata a gamba alta che ha colpito Ayrton Costa alla nuca.

Dinamica dell’espulsione

L’intervento del centravanti italiano è stato definito “fallo grave di gioco”: puntando al pallone, Belotti ha sollevato la gamba in modo pericoloso, impattando con la testa dell’avversario. L’arbitro, inizialmente, ha estratto il cartellino giallo. Tuttavia, dopo il richiamo del VAR e la revisione al monitor, è stato convertito in rosso diretto. L’altoparlante dello stadio ha spiegato chiaramente: “colpita la testa, fallo grave: rosso diretto”.

Conseguenze sul match

L’episodio ha lasciato il Benfica in inferiorità numerica nella parte finale della partita, che si è conclusa con un sorprendente 2‑2 grazie alle reti di Di Maria su rigore e di Nicolás Otamendi nella ripresa. Il match ha visto altre due espulsioni: due cartellini rossi anche a Herrera (per proteste dal campo) e a Figal (per un intervento violento).

Quella di Belotti è stata una serata da cancellare: l’ex Torino, in prestito al Benfica, ha compromesso un match equilibrato con un intervento avventato che poteva avere conseguenze gravi. L’espulsione non solo segna in negativo il suo debutto nel torneo, ma incide anche sulle chance dei lusitani, costretti a giocare in dieci in un contesto già particolarmente ostico. Ciononostante, la reazione della squadra portoghese ha dimostrato carattere, rimontando lo svantaggio fino al pareggio finale.