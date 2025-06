Bayern punta Leão: il Milan resiste, Allegri e Tare blindano il colpo

Il club bavarese prova l’assalto a Rafael Leão, ma il Milan frena: servono cifre da capogiro o contropartite… e intanto Allegri piazza il portoghese al centro del progetto.

Bayern ci riprova: interesse concreto ma lontano dalle cifre richieste

Il Bayern Monaco ha inserito Rafael Leão nella sua lista dei candidati per rinforzare le corsie offensive, insieme a nomi come Bradley Barcola e Nico Williams. I primi contatti tra il club tedesco e l’entourage del calciatore sono avvenuti prima della finale di Champions, ma nelle ultime settimane la trattativa sembra rallentata . Secondo Sky Germania, il Milan ha fissato il prezzo: servono almeno 95 milioni € cash – bonus esclusi – per considerarne la partenza.

Il Bayern valuta la possibilità di abbassare la richiesta inserendo contropartite, come Kim Min-Jae, Leon Goretzka o Coman, ma la valutazione milanista resta alta e punta al cash puro. Il club tedesco non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma conferma che il profilo di Leão è altamente considerato.

Il Milan blindato: Tare e Allegri sostengono il numero 10

Dietro le quinte, DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri hanno chiarito che Rafael Leão è un elemento imprescindibile per il nuovo progetto tecnico rossonero. Allegri avrebbe già disegnato la squadra attorno al portoghese, puntando su di lui come leader offensivo.

Anche il dialogo tra padre-agente e dirigenti milanisti testimonia che, pur interessato a nuove sfide, il giocatore resta al centro delle strategie societarie.

Il contratto di Leão scade nel giugno 2028 e include una clausola rescissoria di ben 175 milioni €, chiaro segnale che il club intende preservare il suo talento. Nessuna offerta ufficiale è arrivata, ma il Milan lascia aperta la porta a cessioni solo di fronte a cifre realmente clamorose.

Bayern su Leão, con contatti esplorativi ma nessuna offerta formale e possibili contropartite tecniche sul tavolo. Milan ferreo: prezzi alti, clausole blindate e progetto tecnico costruito sul calciatore. Il futuro: serve un’offerta irrinunciabile; intanto Allegri punta a valorizzarlo come fulcro della ripresa rossonera.

Per ora, il Bayern osserva, il Milan resiste: se arriverà davvero un’offerta da 100 milioni o più, il mercato vivrà una delle prime grandi sfide dell’estate.