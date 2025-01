Milan, altro che Gimenez: l’attaccante arriva dalla Premier | Colpo da 70 milioni

Colpo in arrivo in casa Milan - LaPresse - Dotsport.it

Il mercato del Milan prende il volo. Dopo l’arrivo del terzino inglese Walker è più che probabile l’acquisto di un attaccante di grido

La trattativa con il Manchester City si è finalmente sbloccata e Kyle Walker è diventato il primo acquisto del Milan in questa sessione di gennaio. Il trentaquattrenne terzino della Nazionale inglese che non vedeva l’ora di raggiungere Milanello si metterà subito a disposizione di Sergio Conceicao.

Quello del difensore anglosassone però non sarà l’unico volto nuovo che andrà a rinforzare la rosa rossonera. Da qui al 3 febbraio, data di chiusura del mercato invernale, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada vogliono regalare all’ex allenatore del Porto un attaccante di grande livello.

Accantonata la trattative per Marcus Rashford, i dirigenti milanisti hanno virato con decisione su uno dei centravanti più ambiti d’Europa. Trattasi del messicano Santiago Gimenez, gioiello del Feyenoord e grande protagonista del clamoroso 3-0 rifilato dai biancorossi di Rotterdam al Bayern Monaco.

L’ostacolo maggiore al buon esito della trattativa come spesso capita è la valutazione del giocatore stesso. Il Feyenoord non intende prendere in esame proposte inferiori ai 40 milioni di euro, che dopo la doppietta di Gimenez contro i bavaresi potrebbero anche aumentare.

Milan, Gimenez è una falsa pista? La verità arriva dalla Premier

Per tale ragione il Milan ha iniziato a prendere in considerazione le possibili alternative. Secondo quanto pubblicato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ Ibrahimovic avrebbe già preso contatti con due grandi club di Premier League disposti a cedere qualche esubero di lusso.

Nel Chelsea gioca ad esempio un attaccante portoghese molto stimato da Conceicao e dallo stesso Ibrahimovic, l’ex talento del Benfica Joao Felix, il quale nella Londra colorata di Blue non sta trovando lo spazio che sperava di avere.

Milan, il colpo arriverà dall’Inghilterra: l’accordo si può trovare

Il principale obiettivo rossonero in Inghilterra sarebbe però un altro ed è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Stiamo parlando di Rasmus Hojlund, centravanti danese esploso nell’Atalanta e acquistato due anni fa dal Manchester United per oltre 70 milioni di euro.

Anche Hojlund non sta trovando molto spazio tra i titolari e per tale ragione accetterebbe volentieri un ritorno in Italia, per giunta in una squadra come il Milan che gioca in Champions League. La trattativa potrebbe sbloccarsi nel caso in cui i Red Devils dovessero acquistare uno Cunha o Gyokeres da qui ai primi di febbraio.