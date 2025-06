De Bruyne è Azzurro: visite mediche e firma a Roma

Il centrocampista belga sbarca in Italia per un nuovo capitolo con il Napoli: contratto biennale pronto, tifosi in festa alla clinica.

Atterraggio a Fiumicino e attesa fuori da Villa Stuart

Nella mattinata del 12 giugno, Kevin De Bruyne è arrivato a Roma su un volo privato proveniente da Bruxelles, atterrando all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 9:06. L’accoglienza è stata calorosa: decine di tifosi del Napoli si sono radunati sul piazzale per salutare il loro futuro giocatore, intonando cori e scattando selfie. Subito dopo, De Bruyne si è diretto alla clinica Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito, necessarie per ufficializzare il trasferimento a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester City il 30 giugno.

Contratto, tempistiche e prossimo impegno

Secondo le anticipazioni, il centrocampista firmerà un accordo valido per due stagioni, con opzione per il terzo anno. La cifra stimata si aggira intorno ai 6 milioni netti a stagione più un consistente bonus alla firma. Dopo le visite e l’idoneità sportiva, il belga si sposterà presso la sede della FilmAuro per sottoscrivere ufficialmente il suo contratto. Un’operazione che consacra De Bruyne come uno dei colpi più prestigiosi degli ultimi anni per il Napoli, pronto a rafforzare la mediana di Antonio Conte in vista della prossima stagione, che includerà la difesa dello scudetto e il ritorno in Champions League.

Con i suoi 34 anni e un bagaglio di esperienza internazionale e di club, De Bruyne porta in azzurro qualità, visione e leadership maturata a Manchester: 22 titoli tra Premier League, coppe nazionali e internazionali, oltre a gol decisivi con la nazionale del Belgio. Il suo profilo va ad arricchire una rosa ambiziosa, in grado di sognare nuovamente in grande.

Il D‑Day romano si concluderà con la firma e l’annuncio ufficiale, seguito da un meritato periodo di riposo per il calciatore. In luglio partirà poi il ritiro precampionato, con destinazione Dimaro, dove De Bruyne farà il suo debutto sul campo al fianco dei nuovi compagni.

La piazza partenopea attende con entusiasmo l’ingresso di questo talento. Se le visite mediche avranno esito positivo e il contratto verrà firmato senza intoppi, il Napoli metterà a segno un colpo di enorme spessore, consolidando la stagione attuale e alzando le aspettative per il futuro.