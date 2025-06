Manfredi: “Le illazioni hanno gravemente danneggiato la Sampdoria”

Il presidente genovese respinge le voci di cambio dirigenziale e invita a focalizzarsi sul progetto di rilancio.

Un attacco alle “inutili distrazioni”

Matteo Manfredi, al timone della Sampdoria dal marzo 2024, ha affrontato con fermezza le voci circolate sul possibile rimpasto dirigenziale. Nel rilasciare un comunicato ufficiale, il club ha bollato le indiscrezioni come «illazioni inutili», sottolineando che l’attenzione rimane totalmente rivolta agli obiettivi sportivi.

Secondo il presidente, questi rumor non fanno che danneggiare un ambiente già fragile, distogliendo energie dall’unica priorità attuale: il ritorno della Sampdoria in Serie A.

Investimenti, errori e ricerca di stabilità

Manfredi ha richiamato i 100 milioni di euro investiti in due stagioni, tra strutture, marchio e squadra, per riaffermare la solidità del progetto societario .

Ha ammesso però che, nonostante l’impegno finanziario notevole, il rendimento sul campo finora è stato al di sotto delle aspettative. Si è assunto la responsabilità, parlando di «difficoltà complesse» e affermando che affrontare un campionato di B partendo quasi da zero non era semplice .

Secondo Manfredi, il vero “nemico” della Sampdoria non è tecnico o calcistico, ma un contesto fatto di malelingue e rumor non verificati che minano la serenità del club.

Verso un futuro senza distrazioni

Pur mantenendo la fiducia nel gruppo tecnico, in particolare in Pietro Accardi e nell’allenatore Leonardo Semplici, Manfredi ha ribadito che qualsiasi decisione verrà presa solo in funzione della performance e del benessere collettivo.

Ha anche sottolineato l’importanza della pazienza dei tifosi e della coesione interna, invitando tutti – società, squadra e ambiente – a tenere alta la concentrazione.

Manfredi rigetta con forza le voci di rimpasti dirigenziali, sostenendo che certi commenti sono dannosi quanto un flop sul campo. Il suo messaggio è chiaro: concentrazione totale sul ritorno nella massima serie e rispetto verso un investimento importante, per costruire un futuro stabile e vincente. Un progetto che – assicura – non sarà alterato da chi cerca solo scalpore.