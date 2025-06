Atalanta in cerca di nuovi bomber: retaggi e prospettive per l’attacco

La Dea valuta diverse soluzioni per sostituire Lookman, Retegui e Scamacca dopo una stagione piena di imprevisti e infortuni.

Due assenze pesanti spingono il mercato di Gasperini

L’Atalanta deve fare i conti con due perdite significative nell’attacco. Ademola Lookman sarà out per un periodo non breve, mentre Gianluca Scamacca si è infortunato gravemente al crociato sinistro e sarà costretto a stare ai box per almeno sei mesi. Il club bergamasco, quindi, è attivo sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

I nomi più caldi: Cherki, Raspadori, Maldini

Tra i profili monitorati ci sono diverse punte interessanti:

Rayan Cherki : talento classe 2003 del Lione, motivato ma le commissioni elevate – circa 4 milioni – rappresentano un ostacolo non trascurabile, con la Dea pronta a investire fino a 25 milioni.

Giacomo Raspadori : obiettivo concreto, ma l’operazione dipende dalla disponibilità del Napoli a trovare un sostituto sulla stessa linea, rendendo la trattativa strutturalmente complessa.

Daniel Maldini: considerato la soluzione più percorribile grazie anche al minore impatto economico; il club lo segue con attenzione vista la sua giovane età e il potenziale di crescita.

Retegui: dalla panchina post-Scamacca a colonna dell’attacco

Mateo Retegui è già sbarcato a Bergamo la scorsa estate in sostituzione di Scamacca, con un affare da circa 22 + 3 milioni di euro. Arrivato dal Genoa, ha risposto presente, diventando a fine stagione capocannoniere di Serie A con 25 reti tra campionato e coppe. In questo momento è uno dei pilastri offensivi e non sarà certo venduto: a Gasperini servirà un’alternativa credibile per garantire copertura.

Scenari futuri: strategia a più fendenti

L’Atalanta sembra puntare su due filoni paralleli:

Confermare Retegui, confermando la fiducia nel bomber italo-argentino. Integrare uno tra Cherki, Raspadori o Maldini, in base a strategie di costi, rivalità tra club e tempi operativi.

Se Cherki e Raspadori rappresentano opzioni di alto profilo ma complesse, Maldini potrebbe essere un colpo pragmatico per dare profondità immediata.

L’assenza di Lookman e soprattutto lo stop a medio termine di Scamacca impongono all’Atalanta un mercato attivo e mirato. Retegui resta centrale nel presente, ma per non perdere competitività e sognare traguardi ambiziosi in Serie A, la Dea dovrà trovare un altro bomber adatto al sistema di gioco di Gasperini. Tra nomi di cartelino pesante e innesti ragionati, la strategia estiva sarà cruciale per la prossima stagione.