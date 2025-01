Doppia cessione Juventus: via per 100 milioni di euro | Giuntoli passa all’incasso

Ultima settimana a dir poco frenetica per il mercato della Juventus. Il dg Cristiano Giuntoli sta per mettere a segno due clamorose cessioni

Mancano poco meno di dieci giorni alla chiusura della sessione invernale di mercato. Lunedì 3 febbraio a mezzanotte calerà il sipario su un mese abbondante di trattative. La Juventus è una delle società più attive, per ora solo in entrata.

Sono arrivati a Torino il terzino destro portoghese Alberto Costa e il centravanti francese Kolo Muani: due innesti di alto profilo che possono contribuire ad accrescere il tasso tecnico della rosa bianconera.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio del terzo colpo messo a segno dal direttore generale Cristiano Giuntoli, il difensore del Chelsea Renato Veiga. La sensazione di molti esperti di mercato è che molto però ancora possa accadere da qui alla fine.

Nonostante le dichiarazioni dello stesso Giuntoli che più volte ha escluso la possibilità di cedere giocatori, in base ad alcune voci almeno un paio di elementi della rosa potrebbero partire nei prossimi giorni.

Juventus, due cessioni in rampa di lancio: pioggia di denaro in arrivo

È il quotidiano Tuttosport, da sempre molto vicino alle vicende bianconere, ad ipotizzare una doppia clamorosa cessione all’estero. Secondo quanto diffuso dal quotidiano torinese la Juventus sembra intenzionata a dire sì alla super offerta in arrivo dall’Inghilterra.

Il Manchester City, a un centimetro dalla clamorosa uscita anticipata dalla Champions League, ha deciso di rivoluzionare l’organico dando un taglio netto con il passato. Pep Guardiola ha messo nel mirino, tra gli altri, due giocatori della Juventus.

Juventus, Giuntoli festeggia: entrano più di 100 milioni

Era del resto circolata nei giorni scorsi la voce di una super offerta, pari a circa 60 milioni di euro, formulata dai Citizens per Andrea Cambiaso. Il venticinquenne ex terzino del Genoa piace da matti a Guardiola che insieme all’ex genoano vorrebbe però un centrocampista.

Il profilo è quello di Douglas Luiz, il brasiliano che l’estate scorsa è stato strappato all’Aston Villa a suon di milioni e che Thiago Motta non vede granché. Nel caso in cui partissero entrambi i bianconeri potrebbero incassare qualcosa come 100 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe a Giuntoli di reinvestire i soldi incassati su nuovi innesti di alto livello.