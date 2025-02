Dai campi di serie A a quelli agricoli: “Mi davano dello ZAPPATORE: è vero, lo sono” I Quali milioni, fa il contadino: “Mi sveglio alle 4,30 del mattino per arare la terra”

È sempre più interessante andare alla ricerca di ex calciatori di Serie A che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo hanno cambiato vita

È stata a suo modo una bandiera, un po’ come Francesco Totti o Paolo Maldini. Nella carriera di questo ex arcigno difensore, uno di quei marcatori vecchia maniera, c’è stato spazio per una sola squadra. Il club della città in cui è nato e cresciuto.

È stato un percorso agonistico relativamente breve, quello del protagonista di questa originale e curiosa vicenda. A soli ventinove anni ha infatti detto basta al calcio giocato e non solo: il pallone infatti è uscito definitivamente dalla sua vita.

Del resto non sono pochi gli ex protagonisti dello sport più amato dagli italiani che a fine carriera hanno deciso di cambiare vita a trecentosessanta gradi. Non sempre il dorato mondo del pallone resta la priorità per tutti una volta appesi gli scarpini al chiodo.

Anzi, c’è proprio chi sceglie di lasciare in soffitta il pallone una volta per tutte per dedicarsi ad altro e a distanza di tempo non rimpiange neanche un secondo la drastica decisione presa qualche anno prima.

Ex Serie A, dal campo di calcio a quelli del contado: la scelta radicale dell’ex difensore

Questa è la storia di un centrale ruvido e generoso, innamorato di Bergamo e dell’Atalanta fino a quando ha scoperto il sole e il calore della Sicilia. Nella sua vita precedente ha disputato 123 partite tra Serie A e Serie B sempre e solo con la maglia nerazzurra della Dea.

Dal 1995 al 2006 ha dunque giocato esclusivamente nell’Atalanta: alla soglia dei trent’anni però ha deciso che il rapporto tra il mondo del pallone e lui non poteva più andare avanti e così, di punto in bianco, ha messo la parola fine al suo percorso agonistico.

Ex Serie A, da Bergamo alla Sicilia: la scelta radicale

Non si è mai tolto la soddisfazione di andare in gol, Fabio Rustico. Il suo compito del resto consisteva nell’impedire agli attaccanti avversari di segnare. Dopo aver chiuso con il calcio giocato non ha voluto saperne più ma ha virato con decisione su un’attività anomala per uno sportivo, quella di agricoltore.

Rustico ha addirittura lasciato la sua Bergamo per trasferirsi in Sicilia, la terra d’origine dei suoi genitori: “Mi sveglio alle quattro e mezza del mattino – ha dichiarato in una recente intervista – e comunque per le sei sono già in giro. In campo mi davano dello zappatore e del ruvido, anziché offendermi l’ho preso come un consiglio”.