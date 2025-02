Da vice-Buffon, al DJ: “Faccio concerti a New York” I Le tue track sono nelle top: “La musica è il mio showbiz”

Nella ricerca degli ex calciatori che hanno cambiato vita c’è spazio anche per un portiere che ha seguito la passione per la musica

Più o meno da sempre lo sport e la musica vanno a braccetto. Anzi, l’una è addirittura complementare all’altro come la storia insegna e dimostra. E il calcio da questo punto si vista non fa alcuna eccezione, anzi.

Anche nel rutilante mondo del pallone la musica occupa un ruolo di primissimo piano, a tutti i livelli. Non sono pochi i giocatori in possesso di una spiccata sensibilità musicale e che magari sognano di esibirsi un giorno davanti ad un pubblico adorante.

Proprio il rapporto con il pubblico è il denominatore comune tra sportivi e cantanti: dal punto di vista squisitamente emotivo non sono poche le analogie. L’attimo prima di esibirsi, per un artista come per un atleta, rappresenta un ‘unicum’, un momento indimenticabile.

Capita poi che grandi protagonisti del rettangolo di gioco una volta smessi per sempre calzettoni, calzoncini e scarpe bullonate scelgano di dedicarsi anima e corpo alla musica in tutte le sue forme.

Ex Serie A, non si torna più indietro: passione unica

Ed è così che un ex portiere russo arrivato in Italia nei primi anni duemila e molto apprezzato dalle grandi del calcio italiano abbia deciso di tagliare i ponti con il pallone per dedicarsi completamente al suo amore primigenio.

Lui si chiama Ruslan Nigmatullin, oggi ha cinquant’anni e ha militato in tutti i club più prestigiosi del suo Paese. Era talmente bravo da aver indossato in 28 occasioni anche la maglia numero uno della Nazionale russa.

Ex Serie A, dalla porta alla consolle: il passo è stato breve

Nel 2001 l’allora direttore generale della Juventus Luciano Moggi lo avrebbe voluto come portiere di riserva alle spalle di un certo Gianluigi Buffon, ma Nigmatullin preferì andare al Verona che gli avrebbe garantito il posto da titolare. In realtà l’esperienza nel club scaligero non fu esaltante, mentre riscosse maggiore successo a Salerno.

Ora a vent’anni di distanza da quegli eventi Nigmatullin ha cambiato vita, si occupa di musica a tempo pieno come disc jockey di successo: “Dopo aver lasciato il calcio ho deciso di concentrare le mie forze nella musica, entrando nel mondo dello showbiz. Lo faccio già da qualche anno e con alcune track ho raggiunto le top charts in Russia. Continuo a dare concerti, sono già stato in 350 diverse città del mondo, da Vladivostok a New York“.