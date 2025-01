Clamoroso ritorno alla Juventus: il calciatore ammette tutto | I tifosi lo aspettano a braccia aperte

Il mercato della Juventus potrebbe riservare clamorosi colpi di scena negli ultimi giorni di gennaio. Si prospetta un ritorno a sorpresa

Tutto è pronto per il rush finale di questa movimentata sessione invernale di mercato. La Juventus è uno dei club più attivi e pronti, secondo gli esperti, a mettere a segno altri colpi di alto profilo da qui alla mezzanotte del 3 febbraio.

Il direttore generale Cristiano Giuntoli ha confermato come agli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani potrebbero seguirne altri, soprattutto nel reparto ad oggi più sguarnito, la difesa. A causa degli infortuni di Bremer e Cabal e dell’addio di Danilo il reparto arretrato ha bisogno di nuovi innesti.

Lo stesso Thiago Motta ha fatto presente alla dirigenza di avere gli uomini contati e in tal senso non può bastare l’arrivo del giovane talento portoghese Renato Veiga preso dal Chelsea con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto.

Il compito gravoso di Giuntoli da qui alla chiusura di febbraio consiste dunque nel riuscire a trovare almeno un centrale titolare, certamente giovane ma già in possesso di una buona dose di esperienza in campo internazionale.

Juventus, il mercato si scatena: c’è un clamoroso ritorno di fiamma

I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Tomori del Milan e dell’inglese Lloyd Kelly del Newcastle. Due trattative molto difficili, soprattutto a causa delle alte richieste avanzate dai rispettivi club di appartenenza.

Non è un caso che proprio in queste ultime ore stia circolando il nome di un possibile cavallo di ritorno, un giovanissimo difensore cresciuto nella Juventus Next Gen e che dall’estate scorsa milita in Premier League tra le file del Bournemouth.

Juventus, torna un giovane talento: le parole non lasciano dubbi

Corrispondono a una vera e propria autocandidatura, le parole pronunciate da Dean Huijsen, il diciannovenne difensore olandese naturalizzato spagnolo che tra i sei mesi trascorsi in prestito nella Roma e la stagione vissuta finora in Inghilterra ha compiuto un bel salto di qualità.

Nel corso di un’intervista rilasciata ad alcuni media locali Huijsen non ha affatto escluso l’ipotesi di un ritorno a Torino entro breve tempo: “La Juventus? Come si dice in questi casi, mai dire mai“. Un messaggio diretto a Giuntoli? Forse, ma a quanto pare il direttore generale bianconero sembra avere altre idee per la testa.