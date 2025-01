Vlahovic, bocciatura totale e addio: sfida tra top club per strapparlo alla Juventus | Si scatena un’asta

La Juventus sta riflettendo sul futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è sempre più vicino alla cessione entro il 3 febbraio

A questo punto si può parlare apertamente di crisi. Fisica in particolare, a causa di alcuni acciacchi muscolari non del tutto smaltiti, ma non di meno psicologica. Il rendimento sempre più altalenante di Dusan Vlahovic in questa stagione ha condizionato finora quello della Juventus.

Anzi, la bella e meritata vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Diavolo senza il centravanti serbo ha rafforzato l’idea di molti che l’ex bomber della Fiorentina sia diventato quasi un peso non più sostenibile dai bianconeri.

Thiago Motta a parole continua a tessere le lodi di Vlahovic ma nei fatti sembra preferirgli altre opzioni, come ad esempio l’utilizzo di Nico Gonzalez come centravanti di manovra. Una scelta che sta dando buoni frutti.

A questo punto il rapporto tra il centravanti belgradese e la Juventus è giunto a un bivio: serve prendere una decisione definitiva in un senso o nell’altro soprattutto in virtù di un contratto destinato a scadere il 30 giugno del 2026.

Juventus-Vlahovic, siamo ai titoli di coda: l’ex viola in partenza

Un contratto pesantissimo che quasi certamente non verrà rinnovato. Stando così le cose il direttore generale Cristiano Giuntoli non ha più scelta: Vlahovic va ceduto prima possibile per evitare un sanguinoso addio a parametro zero tra un anno e mezzo.

In questo momento nessuno in Serie A può permettersi di acquistare un giocatore del genere sia per il costo del cartellino, non inferiore ai 65/70 milioni di euro, sia per un ingaggio fuori dalla portata di tutti i club italiani.

Juventus, Giuntoli tratta su più tavoli: l’addio di Vlahovic è inevitabile

Ne consegue che la cessione di Vlahovic sarà realizzata all’estero. Ad oggi la Juventus ha raccolto tre manifestazioni di interesse più o meno concrete: in Francia il solito Paris Saint Germain, in Premier League due club di Londra, Arsenal e Chelsea.

Ed è proprio con i Blues che Giuntoli sembra aver intessuto dialoghi più approfonditi: nelle pieghe della trattativa per il difensore Renato Veiga che arriverà a Torino nelle prossime ore il dg bianconero avrebbe iniziato a parlare apertamente della cessione di Vlahovic. Il Chelsea è realmente interessato all’operazione e nelle prossime ore potrebbe formulare una prima proposta economica.