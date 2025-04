ESCLUSIVA DOTSPORT – Giannichedda difende Thiago Motta: “È stato il miglior allenatore” | E sul Bologna…

La stagione di Thiago Motta non è stata del tutto fallimentare: ne è convinto Giuliano Giannichedda, intervistato ai microfoni di Dotsport.

Giuliano Giannichedda, che ha vestito la maglia bianconera dal 2005 al 2007, non è stato completamente deluso dal rendimento di Thiago Motta alla Juventus, sebbene l’esonero arrivato poche settimane fa.

Il suo potrebbe non essere considerato un fallimento ma un naturale percorso di crescita in una carriera giovanissima iniziata poche stagioni fa. Infatti sul suo conto ci ha rivelato che “Thiago Motta l’anno scorso è stato il migliore allenatore”, rivendicando una stagione per certi versi storica per la squadra emiliana.

E poi ancora, sul suo modo di intendere il calcio: “Ha portato il Bologna a un traguardo storico, ma mi piace proprio la filosofia della squadra. Sente la partita, la legge bene. Per me è stato bello veder giocare anche i bianconeri”.

La Juventus bazzica al momento la quinta posizione della classifica, dopo il pareggio del posticipo domenicale contro la Roma. Tallonata da Lazio, Roma e Fiorentina, attenderà con ansia l’esito del Monday Match di oggi 7 aprile tra Napoli e Bologna, che potrebbe certificare una fuga Champions proprio degli emiliani (scherzo del destino, la squadra che Motta ha reso grande lo scorso anno).