Milan nel cuore e Inter nel mirino: Thiago Silva punta su Allegri per il colpo del Fluminense

Il capitano del Fluminense ha svelato il retroscena, pronto a ritornare a Milano per incontrare coach e vecchi amici a gennaio

Thiago Silva non smette mai di manifestare affetto per la città che lo ha lanciato: Milano. Dopo la straordinaria vittoria per 2‑0 sul campo dell’Inter nel Mondiale per Club, il difensore brasiliano ha rivelato di aver contattato Massimiliano Allegri per ricevere informazioni preziose sulla squadra nerazzurra. Un gesto significativo per il 40enne, sempre più leader del Fluminense.

Amicizia e tattica: la telefonata strategica ad Allegri

Nel post-partita, Silva ha confermato di essersi confrontato con l’allenatore del Milan, ricevendo consigli sul piano di gioco dell’Inter. “Gli ho chiesto informazioni e me ne ha parlato molto bene”, ha detto con evidente soddisfazione. Quegli input tattici, condivisi con i compagni, avrebbero contribuito alla solida prestazione difensiva che ha spinto il Fluminense avanti.

Promessa di rientro a Milano

Il legame tra Silva e Milano non si esaurisce sul terreno di gioco: il centrale ha annunciato che, se possibile, tornerà in città già a gennaio. “Se riesco, passo a trovare lui e Ibra”, ha dichiarato, alleggerendo con una battuta il clima. Un segnale forte per i tifosi rossoneri, che continuano a seguirlo con affetto nonostante abbia indossato altre maglie dopo la sua esperienza in Italia.

Thiago Silva continua a dimostrarsi un professionista completo: un leader capace di fare la differenza anche fuori dal campo, capace di mixare esperienza, strategia e legami umani. Con il Milan nel cuore, prepara il terreno per un annuncio a sorpresa in quella Milano che non dimentica mai. E chissà: a quel punto, i rossoneri potrebbero riabbracciare un ex eroe con affetto più forte che mai.