Fiorentina anticipa il futuro: se Kean va via, è corsa a Piccoli o Pinamonti

Con la clausola di Kean attiva fino al 15 luglio, i viola studiano alternative italiane per l’attacco

La Fiorentina si trova ad affrontare giorni cruciali per il futuro del suo reparto offensivo. La clausola da 52 milioni di euro sul contratto di Moise Kean è attiva da oggi e valida fino al 15 luglio. Se dovesse arrivare un’offerta di quelle importanti – in particolare dall’Arabia Saudita o da un top club europeo – l’addio sarebbe inevitabile. Ma dietro l’effetto clausola si muove già il mercato viola, con l’obiettivo di avere soluzioni solide in attacco.

Kean nel mirino, atmosfera di attesa

Moise Kean ha segnato 25 reti nell’ultima stagione e si sente apprezzato a Firenze, ma è pronto ad ascoltare proposte ambiziose. Con la clausola entrata in vigore, qualsiasi club può prelevarlo pagando l’intera cifra in unica soluzione. La Fiorentina dovrà quindi capire se puntare su un prolungamento o preparare il campo per un’eventuale cessione.

I nomi sorvegliati: Piccoli e Pinamonti in pole

In caso di partenza di Kean, la dirigenza ha già individuato due piste interne al campionato:

Roberto Piccoli : giovane attaccante del Cagliari, riscattato dall’Atalanta, autore di una stagione positiva con undici gol. Valutato intorno ai 20‑25 milioni, rappresenterebbe un mix di freschezza e potenziale futuro.

Andrea Pinamonti: di ritorno al Sassuolo dopo il prestito al Genoa, dove ha siglato una doppia cifra. Profilo con esperienza in A e ottime qualità tecniche: può essere considerato come alternativa più matura.

La Fiorentina ha già definito l’arrivo di Edin Dzeko, ma punta a completare il reparto con un profilo giovane e motivato. In parallelo, tiene pure d’occhio l’esterno Zortea del Cagliari, ma la priorità in caso di uscita resta un nuovo centravanti.

La situazione resta fluida e incerta fino al 15 luglio. Se Kean dovesse partire, il club gigliato sarà chiamato a muoversi con rapidità per non farsi trovare scoperto. Piccoli e Pinamonti restano i nomi caldi dell’agenda: due opzioni italiane capaci di garantire continuità, gol e una programmazione a medio termine. In attesa di sviluppi, il mercato offensivo della Fiorentina è entrato nel vivo.