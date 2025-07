Inter-Milan showdown per Leoni: Marotta accelera, il Parma resiste

Il giovane difensore del Parma è nel mirino di entrambe le milanesi: l’Inter lancia l’offensiva, il Milan resta in attesa

La corsa a Giovanni Leoni, centrale classe 2006 in forza al Parma, si è trasformata in un derby di mercato tra Inter e Milan. Le due società hanno mosso un pezzo importante dello scacchiere difensivo dei ducali, pronte a investire cifre importanti per assicurarsi il talento cresciuto tra i giovani italiani.

Inter all’attacco: 30 milioni sul piatto

L’Inter, spinta dal nuovo corso tecnico di Cristian Chivu, ha deciso di accelerare la trattativa. L’obiettivo è chiaro: rilanciare una difesa apparsa fragile nelle recenti competizioni, tra cui il Mondiale per Club. La proposta stanziata si aggira attorno ai 30 milioni di euro, con la possibilità di lasciare il giocatore a Parma in prestito – ideale per permettergli di stabilizzarsi in Serie A. Marotta e Ausilio tirano dritto: vogliono battere la concorrenza e garantire a Chivu un prospetto giovane e di qualità.

Milan in standby e la strategia del Parma

Anche il Milan osserva con attenzione. L’eventuale cessione di Malick Thiaw – i rossoneri aspettano solo il sì definitivo per il passaggio al Como – libererebbe risorse per puntare su Leoni. Tuttavia, finché non si articola la cessione, il club di Milano resta in stand-by. Nel frattempo, il Parma alza il prezzo: la richiesta ufficiale si attesta tra i 25 e i 30 milioni. Così, l’equilibrio della trattativa resta incerto, con il club emiliano deciso a valorizzare al massimo la sua brillante promessa.

La battaglia per Leoni è ufficialmente iniziata. L’Inter ha avviato l’attacco deciso e punta a chiudere rapidamente; il Milan osserva, in attesa di sbloccare la contropartita difensiva. A reggere le fila è un Parma che non si accontenta e punta forte sul valore del suo gioiello. Nei prossimi giorni vedremo se la strategia del rilancio e del prestito permetterà ai nerazzurri di portare a casa il giovane talento, oppure se il Milan riuscirà a inserirsi. Inevitabilmente, il futuro del difensore condizionerà l’assetto delle difese milanesi in vista del nuovo campionato.