Atalanta sfida Milan e Inter: nel mirino Ricci, Torino trattiene Biraghi

Il club bergamasco punta al centrocampista granata, mentre il Torino formalizza il riscatto del suo laterale sinistro.

Atalanta su Ricci: idea concreta per il centrocampo

L’Atalanta si muove con decisione in chiave mercato: tra gli obiettivi principali c’è Samuele Ricci, 24 anni, centrocampista del Torino cresciuto all’Empoli e ora entrato nel mirino anche di Milan e Inter . Dopo un’annata da protagonista, in cui ha svolto un ruolo da leader nel Toro, il giocatore rappresenta una pedina di qualità per rinforzare la mediana atalantina in vista del progetto di Ivan Juric. La trattativa è in fase esplorativa, ma la concorrenza è agguerrita e l’operazione richiederà una strategia precisa da parte della dirigenza bergamasca.

Torino blinda Biraghi e valuta nuove soluzioni

Ultimo tassello di mercato in arrivo dal Torino riguarda Cristiano Biraghi, terzino sinistro classe 1992 ex Inter e Fiorentina. I granata hanno esercitato il riscatto dal prestito estivo, legandolo alla società fino al 2027 con riscatto fissato a una cifra simbolica di quota 250 000 € . Una scelta che garantisce esperienza e affidabilità sulla fascia mancini, garantendo continuità alla retroguardia.

Nel frattempo, Cairo e il direttore sportivo Baroni guardano già oltre: insieme a Ricci hanno avanzato richieste per profili come Cristian Volpato del Sassuolo e Tino Anjorin dell’Empoli, destinati a completare una rosa in allestimento che punta a riscattarsi dopo la passata stagione .

Atalanta : forte interesse per Ricci, con proposta che dipenderà dall’evoluzione del mercato e dalla concorrenza;

Torino : riscatto ufficiale di Biraghi fino al 2027, mentre si lavorano trattative in entrata su Volpato e Anjorin;

Le prossime settimane saranno decisive per definire sia l’assetto del centrocampo bianconero sia le mosse future del Toro.

Il mercato ora entra nel vivo: Atalanta pronta a trattare, Torino che consolida i suoi per ripartire con ambizione.