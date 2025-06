Balotelli saluta il Genoa: pronto un nuovo capitolo in Spagna

L’attaccante, relegato ai margini del progetto rossoblù, guarda al Murcia e alla terza divisione spagnola per rilanciare la sua carriera

Mario Balotelli si prepara a dire addio al Genoa. Dopo un’esperienza deludente, caratterizzata da appena 56 minuti giocati in campionato e un rapporto ai minimi con l’allenatore Patrick Vieira, l’attaccante è ormai fuori dai piani tecnici rossoblù e pronto a voltare pagina al termine del contratto in scadenza il 30 giugno.

Contratto ai titoli di coda

L’avventura di “Super Mario” a Genova è stata breve e turbolenta. Arrivato come possibile arma in più, si è invece ritrovato in panchina e spesso escluso dalla rosa titolare. Vieira l’ha relegato ai margini, affidandosi ad altri attaccanti, e Balotelli ha risposto con silenzi e indizi social piuttosto eloquenti. Vista la totale assenza di spazio e la mancanza di interesse da parte della società nel rinnovare, l’addio sembra ormai inevitabile: il giocatore può liberarsi a parametro zero e cercare altrove la possibilità di rilancio.

Il progetto Murcia: tentazione spagnola

Spunta con forza l’opzione Murcia, club storico della Spagna attualmente impegnato in terza serie. Nonostante l’attuale collocazione in Segunda Federación, la società iberica ha raggiunto le semifinali playoff e punta a tornare in seconda divisione. Gli agenti di Balotelli – secondo alcune indiscrezioni – avrebbero incontrato la dirigenza in Spagna per discutere un possibile trasferimento. Il suo arrivo verrebbe visto come una mossa di impatto: qualità tecniche, personalità e un richiamo mediatico non da poco per il club che vuole puntare alla promozione.

L’accordo dovrà superare due ostacoli: il profilo ingaggio, elevato e fuori dai parametri del campionato spagnolo di terza serie, e la sostenibilità tecnica del progetto. Ma se il Murcia dovesse decidere di puntare forte su Balotelli, le possibilità di un’intesa ci sarebbero. Per l’attaccante sarebbe una sorta di ultima spiaggia: un contesto meno sotto pressione dove tornare a giocare con continuità e ritrovare motivazione e fiducia dopo mesi difficili al Genoa.

Ora la palla passa al Murcia, che dovrà valutare i costi, il budget e l’impatto del giocatore sul proprio progetto sportivo. L’estate 2025 potrebbe riservare una sorpresa: Balotelli pronto a ripartire dalla terza divisione spagnola per provare ancora a stupire.