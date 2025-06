Sampdoria al bivio: panchina in evoluzione, De Rossi tra le opzioni

Il presidente Manfredi annuncia che la scelta dell’allenatore partirà da Evani e Lombardo, con De Rossi tra i candidati valutati

La Sampdoria riflette sul futuro tecnico dopo aver centrato la salvezza tramite i playout. Il presidente Matteo Manfredi ha chiarito che, per discutere dell’allenatore, la società coinvolgerà in primis Alberico Evani e Attilio Lombardo, artefici del recupero in extremis, ma ha aperto anche al nome di Daniele De Rossi come possibile profilo per la prossima stagione.

Evani e Lombardo protagonisti nella scelta

Manfredi ha definito la forma del gruppo “una famiglia”, elemento chiave nella rinascita del club. Evani e Lombardo, subentrati in extremis, sono stati fondamentali nel consolidare lo spogliatoio e hanno guadagnato considerazione per continuare nel progetto. Il presidente ha sottolineato l’importanza di procedere con calma, valutando insieme a loro ogni aspetto del futuro tecnico prima di definire la nuova guida.

De Rossi e gli altri candidati in corsa

Nel corso delle riflessioni, la Sampdoria ha incluso anche Daniele De Rossi nel novero dei papabili alla panchina, affiancandolo ad altri nomi come Salvatore Foti e Silvio Baldini. De Rossi, che incarnierebbe un mix di prestigio e rinnovamento, rappresenta un’opzione intrigante anche per la sua familiarità con la piazza. Tuttavia, ogni decisione verrà presa solo dopo un confronto approfondito con l’intero staff tecnico in carica e il direttore sportivo, per individuare la figura in grado di garantire continuità e sostegno al progetto.

La dirigenza blucerchiata ha programmato una due giorni di incontri a Bogliasco per definire i dettagli sul budget, l’organigramma e l’allenatore. La fase di analisi proseguirà nei prossimi giorni con approfondimenti tecnici, colloqui e valutazioni sul potenziale inserimento in rosa per la stagione cadetta. Manfredi vuole partire dagli errori del passato, puntando su una linea stabile e ben progettata, con l’obiettivo di riportare la Samp al piano superiore già dal prossimo campionato.