Immobile sempre più vicino al Bologna: contatti intensificati e apertura concreta del bomber

Il centravanti dice sì al progetto rossoblù: ora si lavora sulla formula giusta per riportarlo in Serie A

Ciro Immobile è sempre più nel mirino del Bologna. Il club emiliano ha riallacciato i contatti con l’attaccante, che ha manifestato la volontà di tornare in Italia e ha aperto alla proposta rossoblù. L’operazione non è semplice, soprattutto per i costi dell’ingaggio, ma la trattativa sta entrando in una fase più operativa.

Immobile pronto al ritorno

Dopo un’esperienza in Turchia da protagonista, con quasi 20 gol stagionali, Immobile starebbe valutando con interesse l’ipotesi di chiudere la carriera nel campionato italiano. Il Bologna rappresenta per lui una destinazione stimolante, dove potrebbe mettersi a disposizione di un progetto ambizioso e allo stesso tempo ritrovare un ruolo da protagonista assoluto. La voglia di rimettersi in gioco, unita alla stima del tecnico e della dirigenza, rende sempre più concreta la possibilità di un suo approdo in rossoblù.

Il nodo resta l’ingaggio

Il problema principale da risolvere è l’elevato stipendio percepito all’estero, non compatibile con i parametri del Bologna. Le parti stanno cercando una quadra: si valutano soluzioni creative come la spalmatura dell’ingaggio, l’inserimento di bonus legati alle prestazioni o una compartecipazione da parte del club turco. Il Besiktas, da parte sua, non si opporrebbe a una cessione purché a condizioni vantaggiose, e l’entourage dell’attaccante è già al lavoro per costruire l’intesa.

Il Bologna crede molto nell’operazione: l’arrivo di Immobile sarebbe un colpo in grado di alzare il livello qualitativo dell’attacco e dare carisma all’intero spogliatoio. La trattativa è in corso e gli sviluppi sono attesi nei prossimi giorni. Se le condizioni economiche verranno sistemate, l’ex bomber della Lazio potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A con la maglia rossoblù, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.