Milano guarda al futuro: Ricci quasi in rossonero, mentre Xhaka resta nel mirino

Il Milan accelera il restyling del centrocampo: Ricci vicino, ma Xhaka resta un’opzione concreta.

Il Milan, dopo aver siglato l’accordo con Samuele Ricci, volge ora lo sguardo a un altro tassello per il centrocampo: Granit Xhaka. Il giovane centrocampista classe 2001 del Torino sarebbe vicinissimo a vestire il rossonero, con un’intesa di massima per un contratto quadriennale e un trasferimento da circa 25 milioni. Ma il diavolo non si ferma qui: in agenda c’è anche Xhaka, profilo di esperienza internazionale.

Accordo Ricci, trattativa in dirittura d’arrivo

Il ds Igli Tare ha trovato l’intesa con il Torino per Ricci: cifre attorno ai 25 milioni e contratto fino al 2029. Il giovane centrocampista, già obiettivo delle passate sessioni, sembra ora destinato a fare il grande salto. Ricci offrirebbe dinamismo e modernità alla mediana di Allegri, andando a formare la nuova ossatura del reparto insieme ai rinforzi in arrivo.

Xhaka rimane sul tavolo: quasi fatta per l’esperienza

I rossoneri mantengono attiva la pista Granit Xhaka, pronto a lasciare il Bayer Leverkusen. Il centrocampista elvetico sarebbe ben disposto al trasferimento e avrebbe già un’intesa sulla durata (tre anni) e l’ingaggio (circa 4 milioni netti annui). La distanza tra domanda (15 milioni) e offerta (10) è stata ridotta, e le parti potrebbero trovare l’intesa a breve . Xhaka porterebbe leadership e tenuta fisica a una mediana che perderà elementi chiave come Reijnders, e l’allenatore Allegri ne apprezza le doti tattiche.

Un centrocampo da rifare

Il progetto del Milan punta a rivoluzionare completamente la zona nevralgica del campo: via pedine in uscita, come Reijnders e Musah, dentro figure in grado di dare struttura e personalità. Con Modric in arrivo a parametro zero, Ricci giovane promessa e Xhaka uomo d’esperienza, la linea mediana verrebbe costruita su tre livelli complementari.

Se l’operazione Ricci è ormai in fase conclusiva, quella riguardante Xhaka resta però aperta: si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Gli scenari potrebbero richiedere anche alternative di qualità, come Jashari o Guerra, ma il Milan punta su un mix equilibrato tra gioventù, esperienza e solidità per tornare protagonista sui palcoscenici internazionali.

La rivoluzione rossonera è già in atto. Tra certezze e colpi in divenire, il nuovo Milan medita un centrocampo all’altezza dei suoi ambiziosi obiettivi.