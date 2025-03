Fiore in esclusiva Dotsport: “Inter in Europa? Rischia di andare in difficoltà” | Sulla Lazio invece…

Abbiamo ascoltato in esclusiva Stefano Fiore, ex campione dalle idee piuttosto chiare sul cammino delle italiane in Europa.

SULL’INTER IN CHAMPIONS – La squadra più forte, il percorso più difficile. Secondo Stefano Fiore, ex compagno di squadra di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio, la sua Inter in Champions rischia di avere vita breve.

“I nerazzurri in Italia sono i più forti – ci ha detto –. Eppure non è affatto detto che in Europa sia quella che farà più strada. Certo, le altre italiane ancora in corsa, partecipano a competizioni meno impegnative come Europa League e Conference League, ma l’Inter col sorteggio non è stata fortunatissima. Il Bayern Monaco è ostacolo importante per i nerazzurri. Poi, eventualmente, il Barcellona in semifinale.

Ci sono, all’interno della competizione, avversari di livello inferiore. Fra campionato, non ancora indirizzato, e queste sfide, la squadra di Inzaghi rischia di andare in difficoltà”.

SULL’EUROPA LEAGUE DELLA LAZIO – Crederci, fino alla fine. Per Fiore, che decise la finale di Coppa Italia del 2004, segnando, fra andata e ritorno 3 gol contro la Juventus, la sua Lazio in Europa può fare strada.

“Vedendo il calendario secondo me la Lazio in Europa League può arrivare fino in fondo – ci ha detto Fiore –. Già nella fase a girone la Lazio ha fatto benissimo, arrivando prima. Si è guadagnata e meritata un calendario più agevole.

La squadra acquisisce fiducia con i risultati che sta ottenendo, col Bodo, ai quarti, è favorita. Per me può fare bene. Dipenderà molto anche dalla condizione con la quale arriverà al momento chiave”.