Pioli-Day a Firenze: ritorno assicurato in vista del 10 luglio

Terminato il periodo fiscale in Arabia, il tecnico è pronto a riprendere la panchina viola nei primi giorni di luglio

Stefano Pioli riabbraccerà la Fiorentina: dopo la rescissione con l’Al‑Nassr e il completamento del periodo di residenza richiesto per lo status fiscale in Sud‑Est, il suo ritorno è ormai imminente. Il club ha pianificato l’arrivo a Firenze per il 10 luglio, con la presentazione ufficiale prevista tra il 12 e il 14 luglio.

Entusiasmo ritrovato e staff pronto

Pioli, 59 anni, era stato accostato anche alla Nazionale, ma ha scelto di tornare a guidare la squadra che ha già allenato tra il 2017 e il 2019. Con sé porterà Andrea Tarozzi come vice, a testimonianza della volontà di ricostruire un progetto condiviso. Il tecnico ha già partecipato a decisioni di mercato recenti, segno di un’intesa preesistente e consolidata con la dirigenza.

Mercato e preparazione: via al ritiro tecnico

Con Pioli già presente all’inizio del periodo di ritiro – fissato dal 14 al 27 luglio al Viola Park – la Fiorentina potrà orchestrare un programma tattico chiaro, con amichevoli confermate contro Primavera, Grosseto, Carrarese e una seconda fase in Inghilterra fino al 9 agosto. Il mercato proseguirà anche sotto la sua regia, con Fazzini già in arrivo e altri innesti sul centrocampo in rampa di lancio.

Pioli-Day segna l’apertura di un nuovo ciclo: stagione organizzata, staff definito e mercato avviato con logica strategica. Firenze è pronta a riaccogliere il suo allenatore: da metà luglio, i tifosi potranno ripartire da una guida familiare e determinata.