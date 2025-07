Clausole da 50 milioni sulla Lazio: Rovella e Guendouzi nel mirino

Con il mercato in entrata bloccato, la permanenza dei due centrocampisti dipende dalle clausole – e dalla loro voglia di restare

La Lazio affronta l’estate con una doppia preoccupazione: non solo Nicolò Rovella, ma anche Matteo Guendouzi potrebbero lasciare Roma se qualcuno dovesse attivare le clausole rescissorie da 50 milioni presenti nei loro contratti. La situazione ha acceso il dibattito, visto che il club non ha libertà per rinforzare la rosa in caso di cessioni.

Guendouzi corteggiato dall’Inghilterra

Il centrocampista francese, legato alla Lazio fino al 2028, è finito nel mirino di diverse squadre della Premier League, dalle storiche di vertice fino al neopromosso Sunderland. I primi contatti arrivano da Newcastle e Aston Villa, mentre il Sunderland, conallenatore Regis Le Bris – suo ex tecnico al Lorient – sembra molto interessato. Con il mercato in entrata bloccato, la Lazio spera che il forte rapporto con Maurizio Sarri convinca Guendouzi a rimanere, malgrado le lusinghe inglesi.

Reti intrecciate di strategie e volontà

Il meccanismo delle clausole rescissorie trasforma ogni accordo in potenziale offerta: se un club decide di pagarle, la scelta finale dipende dal giocatore. Ecco perché la Lazio difficilmente potrà contrastare eventuali proposte reali. Rovella e Guendouzi condividono la stessa situazione contrattuale, e senza possibilità di sostituirli con nuovi acquisti, qualsiasi partenza peserà sul progetto tecnico e sulle ambizioni europee.

Rimane la speranza che Sarri e la predisposizione del gruppo riescano a trattenere i due centrocampisti: in questo scenario, la Lazio eviterebbe di indebolirsi gravemente nonostante l’inaccessibilità al mercato. Tuttavia, l’equilibrio è fragile: un’offerta concreta unita a un loro desiderio di partire potrebbe spingere via due pilastri strategici del centrocampo, compromettendo le prospettive bianconcelesti.

La Lazio naviga su un filo sottile. Con clausole da 50 milioni pronte ad essere attivate, la permanenza di Guendouzi e Rovella dipende dalla loro scelta – e dalla forza del richiamo di Sarri. Un’uscita porterebbe tensioni serie, visto che la rosa non potrà essere rimpiazzata nell’immediato.