“Un’offerta irrinunciabile”: così il Milan chiude il colpo | Accordo e firma

Il Milan vuole chiudere il mercato di gennaio con un grande acquisto. Ibrahimovic e Moncada vogliono presentare una super proposta

Il ‘botto’ di fine mercato non è solo un sogno o una chimera irraggiungibile, ma un obiettivo concreto del Milan da qui al prossimo 3 febbraio. Dopo l’arrivo di Kyle Walker che rinforzerà la rosa dei difensori, Zlatan Ibrahimovic e il direttore sportivo Moncada vogliono regalare a Sergio Conceicao un attaccante di alto profilo.

I problemi offensivi sono del resto sotto gli occhi di tutti e l’arrivo di un numero nove degno di questo nome non è più rinviabile. Alvaro Morata, tra qualche acciacco fisico e un rendimento altalenante, ha in gran parte deluso le aspettative.

Ancora peggio è andata con Tammy Abraham: l’unico guizzo regalato finora dal centravanti inglese arrivato in prestito secco dalla Roma è stato il gol della vittoria nella finale della Supercoppa italiana contro l’Inter.

Di Okafor e Jovic si sono invece perse le tracce. Per tutte queste ragioni la ricerca di un nuovo attaccante ben più affidabile e di livello è una necessità non più rinviabile. Il Milan ha a disposizione poco più di una settimana per centrare il suo obiettivo.

Milan, arriva il regalo per Conceicao: tifosi impazziti

Il management rossonero, ottenuto il via libera dal presidente Cardinale, ha avviato una trattativa serrata per uno dei bomber più prolifici del calcio europeo. Uno di quei giocatori che risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi offensivi del Milan.

Non si tratta di un obiettivo facile da centrare, ma ormai il dado è tratto e il Milan ha capito che non è più il tempo delle soluzioni intermedie o di qualche prestito semestrale last minute. C’è assoluto bisogno di una svolta per rinforzare la rosa fin da subito.

Milan, trattativa serrata: si chiude in extremis

È sempre più viva la trattativa per il bomber messicano Santiago Giménez che non più tardi di tre giorni fa ha realizzato una doppietta nel clamoroso 3-0 rifilato dal Feyenoord contro il Bayern Monaco in Champions League.

Il club olandese è pronto ad ascoltare le proposte del club rossonero ma è disposto a cederlo a gennaio solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. Ricordiamo che il Milan propone a Giménez un contratto fino al 2027 più l’opzione per un altro anno. Le trattative sono in corso, i tifosi rossoneri incrociano le dita.