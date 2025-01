Rottura totale con la Juventus: l’addio è cosa certa | Il sostituto è già a Torino

Brucia in casa Juventus la sconfitta contro il Napoli, la prima di questo campionato. E dal mercato arrivano importanti e inattese novità

Dopo ventuno partite senza sconfitte la Juventus ha incassato il primo ko di questo campionato. Dopo un ottimo primo tempo Locatelli e compagni hanno ceduto di schianto contro un Napoli che nella ripresa ha ampiamente legittimato il primo posto in classifica e lanciato una volta per tutte la sua autorevole candidatura alla corsa scudetto.

Chi crede però che la sconfitta del Maradona possa mettere in discussione la posizione di Thiago Motta sbaglia di grosso: la dirigenza della Juventus crede ciecamente nel nuovo progetto iniziato l’estate scorsa e ha rinnovato la sua fiducia nei confronti dell’ex tecnico del Bologna.

Tra l’altro quanto visto nel match contro gli azzurri non è tutto da buttare. È ad esempio di buon auspicio il gol realizzato da Kolo Muani all’esordio in bianconero, così come la prestazione offerta nel primo tempo a livello di gioco e personalità.

Un aiuto concreto a Motta può arrivare dal mercato negli ultimi frenetici giorni della sessione di gennaio. Il direttore generale Cristiano Giuntoli è impegnato a definire le ultime operazioni sia in entrata che in uscita.

Juventus, siamo al capolinea: la cessione di un big è imminente

Il dirigente toscano vuole regalare a Motta altri rinforzi di qualità: gli arrivi di Alberto Costa, Veiga e Kolo Muani aiutano ma forse non bastano a garantire un immediato e ulteriore salto di qualità all’intera rosa.

Tra l’altro prima di investire su nuovi profili la Juventus deve per forza cedere qualcuno per fare cassa. E quel ‘qualcuno’ sembra possedere un nome e un volto ben precisi e da qui al 3 febbraio nulla si può escludere a priori.

Juventus, tre panchine di fila sono una prova: tutti i dettagli

Con quella di Napoli Dusan Vlahovic ha accumulato la terza panchina consecutiva. Un indizio, anzi tre, che lascia poco spazio alle interpretazioni. Tutto lascia credere che il rapporto tra il centravanti serbo e i bianconeri sia giunto al capolinea.

Una rottura insanabile che può portare a un’unica soluzione, l’addio in tempi brevissimi. Non è e non sarà facile vendere entro pochi giorni un calciatore con l’ingaggio e le pretese di Vlahovic, ma in questo momento non ci sono alternative. L’ex bomber della Fiorentina vuole un posto da titolare e la Juventus non è più in grado di garantirglielo.