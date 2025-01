Dal Milan alla Juventus: bianconeri scatenati | Si chiude alle condizioni di Giuntoli

Il mercato di gennaio è alle battute conclusive e la Juventus è pronta a chiudere un altro colpo. Cristiano Giuntoli ha beffato il Milan

Mancano ormai una manciata di giorni appena alla chiusura di un mercato estivo che potrebbe riservare ancora dei colpi di scena. Una delle società più attive è senza dubbio la Juventus che dopo la bruciante sconfitta di Napoli vuole ripartire alla grande, in campo e fuori.

Il direttore generale Cristiano Giuntoli vuole rinforzare ulteriormente la rosa, considerando gli arrivi di Alberto Costa e di Renato Veiga non sufficienti a colmare le lacune di un organico che tra infortuni e risoluzioni di contratto ha perso pedine molto importanti.

Negli ultimi giorni di questa sessione invernale l’ex direttore sportivo del Napoli proverà a chiudere almeno un altro paio di trattative: l’arrivo di un altro difensore centrale è la priorità, ma potrebbe trovare spazio un ultimo acquisto last minute in un altro ruolo.

Durante l’estate scorsa la Juventus ha investito una cifra superiore ai 250 milioni di euro, di cui più della metà sul reparto di centrocampo. Ciononostante in questi ultimi giorni di gennaio Giuntoli potrebbe dare l’assalto a un altro centrocampista.

Juventus, il colpo è in mezzo: trattativa ben avviata

Il rendimento assai deludente di due degli acquisti più onerosi della campagna estiva, Teun Koopmeiners e Douglas Luiz, starebbe spingendo la dirigenza bianconera a cercare un’alternativa proprio sulla linea mediana.

Il nome più gettonato delle ultime ore è quello di un ex obiettivo di mercato del Milan, un giovane talento del calcio inglese che Ibrahimovic e Moncada avevano seguito con particolare attenzione lo scorso anno.

Juventus, Giuntoli non ha dubbi: vuole solo lui

Stiamo parlando di Carney Chukwuemeka, ventunenne centrocampista inglese di origini nigeriane che il Chelsea ha acquistato nel 2022 dall’Aston Villa per una cifra superiore ai 25 milioni di euro.

Il giovane mediano della Nazionale Under 21 inglese è in uscita, non avendo trovato molto spazio con l’attuale allenatore dei Blues, Enzo Maresca. La dirigenza americana del Chelsea è disposta a cedere Chukwuemeka in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione mentre Giuntoli ragiona solo sulla formula del prestito con semplice diritto di riscatto da esercitare eventualmente a giugno prossimo. La trattativa sta entrando nel vivo.