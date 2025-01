Thiago Motta al capolinea: l’esonero è cosa fatta | Il sostituto arriva da un top club

Il ko di Napoli ha scatenato il panico in casa Juventus e da qualche ora circola la voce di un esonero di Thiago Motta. Al suo posto un big

La prima sconfitta di questo campionato, il bruciante ko incassato allo stadio Maradona per mano dello scatenato Napoli di Antonio Conte, ha fatto deflagrare in casa Juventus una crisi rimasta evidentemente a lungo sopita.

La rimonta incassata sotto i colpi di Lukaku e Anguissa ha mandato in frantumi una volta per tutte le ultime residue speranze di avvicinarsi al cosiddetto treno scudetto. E soprattutto ha alimentato i dubbi, già preesistenti, in merito alle capacità tecniche e gestionali di Thiago Motta.

L’ex allenatore del Bologna è ora sotto accusa per alcune scelte di formazione in particolare nelle ultime gare giocate di fatto senza una prima punta di ruolo. E la decisione di affidarsi subito a Kolo Muani ha certificato la rottura definitiva con Dusan Vlahovic.

Il venticinquenne centravanti serbo è ormai quasi ai margini della prima squadra, tanto che i principali esperti di calciomercato non escludono una sua cessione in extremis, con ogni probabilità all’estero, entro lunedì 3 febbraio.

Juventus, Motta sempre più a rischio: cosa può succedere

In queste ore però a tenere banco è proprio il futuro di Thiago Motta: il tecnico italo-brasiliano è realmente sulla graticola e al netto delle rassicuranti prese di posizione della dirigenza, in primis del direttore generale Cristiano Giuntoli, un suo addio è tutt’altro che inverosimile.

Ne sono più che convinti all’estero, da dove è giunta una notizia a dir poco clamorosa: al termine della stagione l’ex centrocampista di Genoa ed Inter non sarà confermato alla guida della Juventus.

Thiago Motta, l’addio è vicino: già pronto il sostituto

È l’autorevole quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe‘ ad aver lanciato lo scoop che ha fatto sobbalzare dalla sedia milioni di tifosi bianconeri. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano il posto di Motta verrebbe preso dall’ex allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez.

L’ex centrocampista blaugrana nei tre anni alla guida della squadra catalana ha conquistato una Supercoppa di Spagna e una Liga oltre ad aver lanciato decine di giovanissimi talenti destinati a fare le fortune del Barca. Xavi sarebbe dunque il primo nome sulla lista di Giuntoli: il futuro della Juventus è già iniziato.