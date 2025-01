Dal Milan alla Roma: nuovo centravanti per Ranieri | Si chiude per 25 milioni

A meno di cinque giorni dalla chiusura del mercato la Roma deve trovare un attaccante in grado di alternarsi a Dovbyk. Ranieri ha scelto lui

Il mercato di gennaio sta per chiudere i battenti. Il prossimo 3 febbraio a mezzanotte sarà sancito lo stop alle trattative di questa movimentata sessione invernale. La sensazione di gran parte degli esperti è che i colpi di scena e le sorprese siano dietro l’angolo.

Tra i club più attivi figura senza dubbio la Roma che vuole regalare a Claudio Ranieri almeno altri due innesti di valore: un difensore centrale e un centravanti di alto profilo. È soprattutto sulla scelta di quest’ultimo che si misureranno le ambizioni giallorosse nella seconda parte della stagione.

Da alcune ore circolano una mezza dozzina di nomi, tutti profili piuttosto costosi ma nel complesso in linea con le richieste avanzate dall’allenatore testaccino al direttore sportivo Ghisolfi. Dalla Francia assicurano ad esempio che l’ex dirigente del Nizza sia sulle tracce di Embolo del Monaco e di Kalimuendo del Rennes.

Entrambi, pur se con caratteristiche diverse, farebbero al caso della Roma ma la sensazione è che nessuno dei due alla sbarcherà a Trigoria. Anche perché per bocca dello stesso Ranieri l’obiettivo numero uno è un altro.

Roma, la beffa ai danni del Milan: Ranieri gongola

Si tratta di un centravanti che nelle ultime ore ha attirato le attenzioni di altri club italiani, in particolare il Milan. I rossoneri, alla luce delle difficoltà incontrate nella trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez, avrebbe optato per un cambio di strategia.

Ibrahimovic e Moncada in questo momento dispongono di un budget superiore a quello di Ghisolfi e proprio per questo il dirigente francese ha accelerato per bruciare la temibile concorrenza del Diavolo.

Roma, la scelta è fatta: si chiude a breve

Il bomber per il quale Milan e Roma sono pronte a darsi battaglia è Lorenzo Lucca, esploso in questa seconda stagione nell’Udinese. I giallorossi sono pronti a mettere sul piatto, a fronte di una richiesta di 25 milioni di euro, un’offerta di tutto rispetto.

La proposta del club capitolino consta di una cifra compresa tra i 10 e i 13 milioni di euro più il cartellino di Tommaso Baldanzi. L’ex talento dell’Empoli piace molto ai friulani che proprio per questo potrebbero pronunciare il fatidico ‘sì’ e spedire Lucca nella Capitale.