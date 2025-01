Juventus, trattativa chiusa: affare da 70 milioni | Accordo e firma

La Juventus vuole chiudere il mercato di gennaio con almeno altri due colpi da formalizzare entro la chiusura del 3 febbraio prossimo

Dimenticare al più presto la bruciante sconfitta di Napoli e ritrovare la strada maestra in campionato a partire dalla prossima sfida contro l’Empoli. La Juventus fa quadrato, blinda un Thiago Motta sempre più preso di mira dai tifosi e pensa a chiudere al meglio il mercato di gennaio.

Il direttore generale Cristiano Giuntoli non ha intenzione di fermarsi agli acquisti di Kolo Muani, Alberto Costa e Renato Veiga, ma punta a rinforzare la rosa con almeno altri due innesti da qui alla chiusura del 3 febbraio prossimo.

Serve com’è noto almeno un difensore di livello e forse un centrocampista. Molto però è legato alle prossime uscite, una delle quali sembra a un passo dalla chiusura. Proprio a tal proposito si parla con insistenza da qualche giorno di una cessione imminente di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo non sembra rientrare più nei piani della società, tanto che il suo contratto in scadenza a giugno 2026 non sarà rinnovato. Di qui la necessità, forse anche l’obbligo, di vendere l’ex Fiorentina in tempi piuttosto brevi.

Juventus, la cessione di un big è a un passo: cifre da urlo

In questo momento però a causa di un rendimento quanto mai deludente non è semplice trovare acquirenti per il centravanti serbo tanto che una sua cessione in extremis a gennaio non sembra possibile. Molto più praticabile invece un’operazione da fare a giugno.

Chi invece può partire subito, già nelle prossime ore, è un difensore che a Napoli è risultato tra i peggiori in campo. Forse proprio perché distratto dalle voci di mercato l’ex esterno del Genoa Andrea Cambiaso non ha reso secondo gli standard stagionali.

Juventus, l’addio è imminente: una firma da quasi 70 milioni

La notizia che ormai circola da qualche ora riguarda proprio la trattativa, a quanto pare in dirittura d’arrivo, tra la Juventus e il Manchester City proprio per Cambiaso. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese una accordo di massima sarebbe già stato trovato.

I bianconeri dovrebbero incassare la cifra monstre di 67 milioni di euro, uno sproposito. Soldi che serviranno a Giuntoli per dare l’assalto ad almeno due acquisti di alto profilo, entrambi destinati a rinforzare il reparto arretrato.