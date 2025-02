“Pronto, sono Florentino Perez”: arriva l’offerta che non si può rifiutare I Al REAL MADRID si dice di sì, e lui l’ha appena fatto

Un possibile futuro intreccio di mercato coinvolgerà direttamente il Real Madrid che ha deciso di mettere a segno un altro grande colpo

Da qualche anno a questa parte, fatta eccezione per l’ingaggio a parametro zero di Kylian Mbappé quasi ventiseienne, il Real Madrid ha investito centinaia di milioni di euro sui migliori giovani talenti del calcio internazionale.

Con uno sguardo rivolto soprattutto al Brasile, il Paese culla del calcio mondiale dal quale ha acquistato un tris di baby fenomeni come Rodrygo, Endrick e Vinicius jr. Tre gioielli dal valore incommensurabile ai quali Florentino Perez ha voluto affiancare Jude Bellingham, il miglior centrocampista d’Europa.

Una politica molto diversa da quella dei cosiddetti ‘Galacticos’, molto in auge fino a una decina d’anni fa. E da alcune indiscrezioni che giungono dalla capitale spagnola sembra che il Real sia intenzionato a perseguire la politica del rinnovamento della rosa.

Florentino Perez vuole costruire una squadra di livello mondiale e in grado di dettare legge in campo nazionale e internazionale per i prossimi anni. Pertanto anche per i prossimi acquisti la carta d’identità sarà un criterio essenziale: nessuno dei nuovi arrivi dovrà avere più di 20/22 anni.

Real Madrid, tutto su di lui: pronta una super offerta per portarlo in Spagna

Ad aver individuato il profilo scelto dalla dirigenza delle merengues in vista della prossima estate di mercato è la Gazzetta dello Sport: il principale quotidiano sportivo italiano ha fatto un punto su un talento argentino che in Serie A sta spopolando.

Il futuro di questo ventenne trequartista mancino sembra proprio indirizzato a Madrid e alla leggendaria ‘camiseta blanca‘. Ma non sarà così facile strapparlo al suo club di appartenenza che in quanto a potenza economica non invidia niente a nessuno.

Real, Florentino non sente ragioni: lo rivuole subito a Madrid

Stiamo parlando di Nico Paz, talento purissimo che l’estate scorsa proprio il Real ha ceduto al Como per circa 6 milioni di euro. Le merengues hanno tenuto il controllo sul giocatore grazie a una clausola di riacquisto che andrà a crescere nelle prossime tre stagioni: 9 milioni a giugno 2025, 10 a giugno 2026, 11 a giugno 2027. Inoltre la Casa Blanca vanta il 50% su un’eventuale futura rivendita di Nico Paz oltre alla possibilità di pareggiare l’offerta di un altro club.

In Italia Nico Paz piace molto all’Inter che attualmente però non dispone del cash necessario a soddisfare le richieste del Como che si aggirano intorno ai 40 milioni di euro. I lariani però non hanno alcuna intenzione di privarsene. Anzi, Cesc Fabregas ne ha di recente annunciato la conferma anche per la prossima stagione.