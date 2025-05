De Winter, il difensore che fa gola a mezza Europa: il Genoa lo valuta 30 milioni

Un investimento che ha già dato i suoi frutti

Koni De Winter, nato nel 2002, si è affermato come uno dei giocatori più affidabili nella retroguardia rossoblù. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, il Genoa ha deciso di puntare su di lui, acquistandolo a titolo definitivo. Un investimento importante per un club che vuole costruire un futuro solido partendo da giovani talenti.

Il difensore belga ha firmato un contratto di lunga durata, legandosi ai liguri fino al 2028. Nonostante uno stop forzato a causa di un infortunio muscolare tra ottobre e dicembre, ha totalizzato 28 presenze complessive nella stagione, dimostrando solidità, senso della posizione e buona visione di gioco.

Club italiani ed europei alla finestra

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Diversi top club italiani ed esteri hanno mostrato interesse nei suoi confronti. De Winter è considerato un difensore moderno, capace di impostare l’azione e di adattarsi a diversi moduli tattici, qualità che lo rendono appetibile a livello internazionale.

Il Genoa ha fissato il prezzo del cartellino a circa 30 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia quanto il club creda nel valore del giocatore. Inoltre, il fatto che non esistano vincoli contrattuali con la sua ex squadra concede ai rossoblù piena libertà di manovra sul mercato.

Il futuro di De Winter resta da scrivere: potrebbe restare a Genova per proseguire il suo percorso di crescita, oppure accettare una nuova sfida in un club di vertice. Intanto, il Genoa si gode un talento che potrebbe presto esplodere definitivamente.