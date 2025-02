VIA DALLA JUVE dopo una chiamata con MAX ALLEGRI: Thiago Motta è stravolto e non ci crede ancora

Un’operazione di mercato si è conclusa proprio a un passo dalla chiusura della sessione invernale. Decisivo l’intervento di Max Allegri

Il mercato di gennaio in casa Juventus è stato molto più movimentato di quanto si potesse immaginare. Il direttore generale Cristiano Giuntoli si è trovato nella condizione di colmare alcune gravi lacune createsi in particolare nel reparto difensivo.

Ai lungodegenti Bremer e Cabal si è aggiunto il ko di Kalulu, un infortunio muscolare che terrà fuori l’ex centrale del Milan fino ai primi di marzo. Con una difesa ridotta all’osso l’ex direttore sportivo del Napoli non poteva non intervenire sul mercato.

In tal senso il vuoto è stato, almeno dal punto di vista numerico, colmato dagli arrivi di Alberto Costa, Loyd Kelly e Renato Veiga: tre profili giovani ampiamente promossi da Thiago Motta.

Nell’ultimo giorno di mercato però il club bianconero si è trovato di fronte alla possibilità di cedere un pezzo del proprio centrocampo, reparto che diversamente dalla difesa è ricco di alternative di spessore e di qualità.

Juve, la cessione è arrivata sul gong: tutto ‘merito’ di Allegri

Nelle ultime frenetiche e caotiche ore di mercato la Juventus ha dunque imbastito una trattativa con l’Olympique Marsiglia che da giorni aveva mostrato un interesse concreto per Nicolò Fagioli, ventiquattrenne prodotto del settore giovanile bianconero.

Il giocatore piacentino, che ha da poco scontato la squalifica per il caso delle scommesse, è da sempre un pallino di Roberto De Zerbi che lo avrebbe voluto con sé per completare il centrocampo biancoazzurro. Quando l’operazione sembrava a un passo dalla conclusione è arrivata improvvisa la svolta.

Juventus, 20 milioni in cassa l’ultimo giorno di mercato

Fagioli, nel frattempo venuto a sapere del forte interesse della Fiorentina, ha infatti chiamato il suo mentore ed ex allenatore Massimiliano Allegri chiedendogli un consiglio in merito all’eventuale trasferimento in Francia.

Il tecnico livornese gli ha risposto di scegliere in base alle sue esigenze e alle prospettive professionali senza dimenticare di fare chiarezza con le persone coinvolte nella trattativa. A quel punto Fagioli ha chiamato De Zerbi ringraziandolo per la stima dimostratagli e subito dopo ha poi detto sì ai viola. A quel punto la Fiorentina ha aumentato la propria offerta e la Juventus, a fronte dei 20 milioni complessivi proposti, ha accettato. Palladino può così esultare.