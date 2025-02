Addio al Milan ADESSO: altro che mercato chiuso, Ibra lo piazza all’estero I CONCEICAO STRAVOLTO, non se lo aspettava

Il Milan ha recitato la parte del leone in questo mercato di gennaio. Ibrahimovic però non si ferma, operazione last minute in arrivo

Il giudizio della critica e degli addetti ai lavori è più o meno unanime: il Milan si è guadagnato senza discussioni il titolo di re del mercato di gennaio. Il club rossonero non ha badato a spese per rinforzare una rosa che aveva evidenziato importanti lacune, soprattutto in attacco.

Gli arrivi di Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil contribuiscono ad accrescere sensibilmente il tasso tecnico del reparto offensivo e ora Sergio Conceiçao può attingere a un organico profondo e di grande qualità.

La bella vittoria ottenuta contro la Roma nei quarti di Coppa Italia è un bel punto di partenza in vista di una seconda parte di stagione ricca di impegni di alto profilo. E tra le mura di Milanello si avverte una nuova consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonisti.

Bisogna però fare attenzione a quello che può accadere da qui ai prossimi giorni, perché il mercato invernale si è chiuso in Italia ma non in altri Paesi. Ad esempio in Turchia è ancora aperto, così come in Arabia Saudita.

Milan, via un pezzo da novanta: Conçeicao non se l’aspettava

Alla luce dei tre nuovi acquisti che hanno potenziato di molto l’attacco del Diavolo non si può escludere a priori da qui ai prossimi giorni una cessione all’estero di uno dei tanti esterni offensivi di cui ora dispone Conceiçao.

Ibrahimovic e Moncada, dichiaratisi ampiamente soddisfatti delle operazioni definite a gennaio, sono consapevoli che la rosa degli attaccanti è ora sovrabbondante e che una partenza non sarebbe un dramma. Anzi, forse è quasi necessaria.

Milan, un attaccante in vendita: trattative avviate all’estero

Da questo punto di vista l’indiziato numero uno a lasciare la sponda rossonera dei Navigli è Samuel Chukwueze, il venticinquenne nigeriano che in effetti già da qualche settimana sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Sergio Conceicao.

In realtà l’ex gioiello del Villarreal non dispiace affatto al tecnico portoghese che lo considera una carta in più da giocare soprattutto quando si tratta di scardinare difese molto chiuse. Ma con gli ultimi arrivi Chukwueze rischia realmente di non vedere più il campo a vantaggio di altri calciatori. Per tale ragione è possibile che nei prossimi giorni l’esterno nigeriano finisca sul mercato per proseguire la sua carriera altrove.