“RICATTATI”: clamoroso in SERIE A, viene tutto a galla a sessione chiusa I Il Direttore sputa il rospo, ora i tifosi sanno

Clamoroso retroscena in Serie A - LaPresse - Dotsport.it

Il mercato di gennaio ha riservato colpi di scena e creato qualche malumore tra dirigenti e tecnici. E spunta un devastante retroscena

Un mercato di gennaio così ricco di operazioni di primo piano e di investimenti corposi non si vedeva da tempo. Merito in particolare di Milan e Juventus che hanno prodotto uno sforzo massiccio per rinforzare le rispettive rose con innesti di alto livello.

Al di là delle grandi tradizionali hanno fatto registrare movimenti importanti la Fiorentina, il Torino e lo scatenato Como della ricchissima proprietà indonesiana. Deludente nel complesso il mercato delle squadre romane, ma il caso più discusso da operatori e appassionati è senza dubbio quello del Napoli.

Gli azzurri hanno aperto le danze della sessione invernale con un’operazione in uscita a dir poco clamorosa, la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Antonio Conte non è evidentemente riuscito a convincere il ventitreenne attaccante georgiano ad attendere l’estate prossima.

Gli azzurri nel giro di qualche mese hanno così perso la coppia d’attacco titolare del terzo scudetto della storia azzurra. Infatti Victor Osimhen, attualmente in prestito ai turchi del Galatasaray, sarà ceduto tra qualche mese a titolo definitivo.

Serie A, non era mai accaduto niente del genere: la verità brucia

A far crescere il disappunto dei tifosi e soprattutto di Antonio Conte è stato soprattutto il mancato arrivo di un sostituto all’altezza dell’esterno georgiano. In pratica neanche uno degli oltre 70 milioni di euro incassati dalla cessione di Kvaratskhelia è stato reinvestito in entrata.

Le trattative imbastite con Manchester United e Borussia Dortmund per due giocatori di alto livello come Garnacho e Adeyemi sono finite su un binario morto, scatenando l’ira funesta dell’ex commissario tecnico della Nazionale.

Serie A, il tradimento che non ti aspetti: il ds spiega tutto

A tentare di spegnere le polemiche che continuano a montare in casa Napoli è stato il direttore sportivo Giovanni Manna che presentatosi in conferenza stampa ha lanciato pesantissime accuse nei confronti dell’entourage di Kvaratskhelia.

“Tenevo a chiarire alcune dinamiche che possono sembrare non corrette. Ringraziamo Kvara per quanto fatto a Napoli. Abbiamo provato a sanare una situazione complicata, ma ci siamo visti costretti a fare questa cessione. Non eravamo ricattati ma quasi. Abbiamo trattato il rinnovo fino a 20 giorni prima che la trattativa con il Psg entrasse nel vivo. Poi – ha concluso Manna – le dinamiche e la volontà del giocatore ci hanno portato a fare una cosa diversa“.