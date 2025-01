Scambio di top player in Serie A: rivoluzione totale in attacco | Si punta allo scudetto

La sessione di gennaio, finora discretamente movimentata, potrebbe regalare in extremis clamorosi colpi di scena. Protagoniste alcune big

Questo mercato di gennaio si è rivelato finora decisamente più movimentato e intrigante rispetto a quello di un anno fa. Molte squadre di prima fascia si sono mosse sia in entrata che in uscita e la sensazione di molti esperti è che negli ultimi giorni di trattative molto ancora possa succedere.

Finora è il Napoli ad aver definito l’operazione più eclatante in assoluto, vale a dire la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Una transazione che ha garantito al club partenopeo un introito da oltre 70 milioni di euro.

Tutti contenti in casa azzurra tranne forse Antonio Conte. Il tecnico salentino infatti in un paio di conferenze stampa ha ribadito quanto sia difficile gestire al meglio una rosa di qualità ma a suo dire fin troppo asciutta.

Urgono dunque rinforzi, in particolare in quel reparto avanzato rimasto orfano dell’attaccante georgiano. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro nel tentativo di regalare all’ex CT della Nazionale almeno un innesto di alto profilo.

L’obiettivo numero uno, stando almeno a quanto riportato da alcuni quotidiani, è l’attaccante argentino del Manchester United Alejandro Garnacho. Il ventenne talento sudamericano ha già detto ‘sì’ al trasferimento in Italia, ma la richiesta dei Red Devils è considerata eccessiva dal Napoli.

Una valida alternativa poteva essere il ventiduenne attaccante tedesco Karim Adeyemi in forza al Borussia Dortmund ma il suo profilo non convince in toto lo staff tecnico e lo stesso Conte ha espresso delle perplessità sul suo conto.

Attacco nuovo di zecca, il super scambio va in porto: annuncio a breve

La novità più significativa e per certi versi clamorosa arriva però da Bergamo. Secondo quanto riportato dal giornalista Raffaele Auriemma, da sempre molto ben informato sulle vicende del Napoli, gli azzurri e l’Atalanta starebbero trattando uno scambio a dir poco pazzesco.

Alla corte di Gasperini potrebbe approdare Giacomo Raspadori mentre Conte accoglierebbe Ademola Lookman, il ventisettenne attaccante nigeriano che l’estate scorsa è staot a un passo dal Paris Saint Germain. La trattativa, ha sottolineato Auriemma, è alle battute conclusive e a breve le due società potrebbero annunciare l’avvenuto scambio.