La Roma pesca in casa bianconera: colpo da 25 milioni | Ecco il nuovo bomber per Ranieri

A una settimana dalla chiusura del mercato di gennaio la Roma punta all’acquisto di un centravanti di alto livello. Ranieri ha scelto

La sofferta e preziosa vittoria contro l’Udinese ha sancito il ritorno al successo della Roma in trasferta a distanza di ben nove mesi. Tre punti molto pesanti quelli centrati da Pellegrini e compagni che ora possono guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni.

Il primo dei quali, decisivo, è il match in programma giovedì sera all’Olimpico contro l’Eintracht di Francoforte valido come ultima giornata della cosiddetta ‘fase campionato’ di Europa League.

Alla squadra di Claudio Ranieri basterà non perdere per accedere ai playoff della competizione internazionale che si disputeranno a metà febbraio. Concentrazione massima sugli impegni agonistici, almeno da parte dei giocatori.

La società è invece con la mente rivolta soprattutto all’ultima settimana del mercato invernale che chiuderà lunedì 3 febbraio a mezzanotte. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi è al lavoro per regalare a Ranieri almeno altri due innesti.

Roma, Rensch non basta: in arrivo altri due colpi

L’arrivo del terzino olandese Devyn Rensch ha avuto la benedizione del tecnico che ora però spera di accogliere a Trigoria nei prossimi giorni almeno altri due volti nuovi: servono un difensore centrale in virtù dell’addio ormai certo di Mario Hermoso e con ogni probabilità un attaccante.

Mentre per ciò che concerne il centrale si sta cercando soprattutto all’estero, in particolare sull’asse Spagna-Argentina, il centravanti alternativo a Dovbyk dovrebbe arrivare dal mercato interno, proprio dalla Serie A.

Roma, Ranieri ha scelto il nuovo numero nove: è un top italiano

È stato lo stesso Ranieri a svelare il profilo individuato per rinforzare l’attacco giallorosso, confermando le indiscrezioni circolate su alcuni quotidiani: “Che ne penso di Lorenzo Lucca? È un ragazzo molto interessante, lo stiamo seguendo. Vedremo cosa succederà“.

La trattativa con l’Udinese, al netto delle smentite del dg friulano Gianluca Nani, è avviata. Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira ha fatto il punto in merito ai contatti finora avvenuti tra le due società attraverso i suoi profili social: “La Roma è pronta a proporre all’Udinese un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni per provare ad ingaggiare Lorenzo Lucca. L’Udinese chiede 20-25 milioni per cedere l’attaccante”.