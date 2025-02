Ribaltone Theo Hernandez: 40 milioni e addio al Milan | La conferma è ufficiale

Nelle ultime ore di mercato può succedere di tutto in casa Milan. A sorpresa Theo Hernandez rischia di essere ceduto per 40 milioni

Una chiusura di mercato con i fuochi di artificio. Almeno in casa Milan, dove in questo rush finale della sessione di gennaio si cerca con insistenza di piazzare il colpo con la C maiuscola: l’acquisto del centravanti messicano del Feyenoord Santiago Gimenez.

Una super operazione da circa 40 milioni di euro a cui potrebbe corrisponderne un’altra in uscita di pari valore. Da più parti si vocifera con insistenza di una cessione entro la mezzanotte di lunedì 3 febbraio di uno dei pezzi da novanta.

Anzi, parliamo di un leader e senatore dello spogliatoio come Theo Hernandez. Al suo sesto anno in maglia rossonera l’esterno marsigliese ha finora fornito un rendimento ben al di sotto delle sue possibilità e di gran lunga inferiore rispetto alle precedenti stagioni.

Non è stata finora un’annata memorabile per l’ex Real Madrid: prima il rapporto conflittuale con Paulo Fonseca, poi le accuse mosse nei suoi confronti in merito al presunto pestaggio ai danni di una ragazza in un locale milanese hanno senz’altro inciso sul suo rendimento in campo.

Milan, bye bye Theo Hernandez: proposta irrinunciabile

Ragion per cui nelle stanze di Via Aldo Rossi si è riflettuto a lungo in merito alla possibilità di mettere sul mercato un calciatore che al netto dei problemi incontrati quest’anno continua a godere di un certo appeal sia in Italia che all’estero.

Prima ancora di prendere una decisione in tal senso si è materializzata a sorpresa a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato un’offerta di quelle a cui è molto difficile dire di no e che ha lasciato senza parole gli stessi dirigenti del Milan.

Milan, l’offerta da 40 milioni è reale: la riposta di Theo Hernandez

La proposta di 40 milioni di euro, confermata da più fonti e a livello informale dal management rossonero, è arrivata a sorpresa dal Como. Il club lariano, per chi non lo sapesse, alle spalle ha una delle proprietà più ricche dell’intero mondo del calcio.

Si tratta dei fratelli Robert e Michael Hartono, due imprenditori indonesiani in possesso di un patrimonio familiare pari a 47 miliardi di dollari. Alla fine però a far saltare la trattativa è stato proprio Theo Hernandez che ha declinato la ricca proposta d’ingaggio degli azzurri lariani.