Balotelli torna al Milan: doppio sacrificio per chiudere l’operazione | Rivoluzione totale in attacco

Sembra prendere corpo un’ipotesi a dir poco clamorosa, il ritorno di Balotelli al Milan. Sono possibili novità nei prossimi giorni

È arrivato ai titoli di coda il rapporto tra Mario Balotelli e il Genoa. A circa tre mesi dal suo approdo nel club ligure l’attaccante bresciano avrebbe deciso di chiedere la rescissione anticipata del contratto la cui scadenza è prevista il prossimo 30 giugno.

Il tecnico del Grifone Patrick Vieira non nutre la minima fiducia in Balotelli, con il quale i rapporti sono rimasti molto tesi dai tempi della loro esperienza comune al Manchester City. Si può spiegare solo così l’esiguo minutaggio che il tecnico francese ha regalato finora a Super Mario.

Nel caso sempre più plausibile in cui si arrivasse alla rescissione del contratto il centravanti sarebbe di nuovo libero e potenzialmente avvicinabile da qualsiasi club. Tanto che nelle ultime ore ha iniziato a circolare una voce a dir poco incredibile.

Nata come una semplice boutade, l’opzione di un clamoroso ritorno al Milan pare assumere contorni sempre più concreti. In particolare sui social è diventato virale in pochissimo tempo l’hashtag su una seconda avventura di Super Mario in rossonero.

Balotelli al Milan, non è solo fantascienza: i social esplodono

Va detto che la stragrande maggioranza dei sostenitori del Diavolo è fortemente contraria al ritorno di Balotelli a Milanello. Eppure c’è chi ipotizza un’operazione di mercato a basso costo anticipata da una doppia cessione in attacco.

A lanciare la ‘bomba’ che in breve tempo ha sconvolto i social è il noto youtuber e conduttore di podcast ‘Damiano Er Faina‘, fraterno amico dello stesso Balotelli che ipotizza un riavvicinamento tra il club meneghino e il centravanti bresciano.

Milan, il ritorno di Balotelli è impossibile: gli indizi non lasciano dubbi

Il post pubblicato da Er Faina avanza l’ipotesi di un’articolata trattativa di mercato: “Scusate, sono molto serio: Balotelli vale meno di Abraham o meno di Jovic? Per me proprio c’è un abisso a favore di Mario. Perché il Milan non lo prende? Tanto si è capito che un Sesko non lo fanno per gennaio. Tanto vale non provare con Super Mario?”.

I tifosi rossoneri però non sembrano gradire un eventuale ritorno dell’attaccante che ha già indossato la maglia del Milan nel 2013-2014 e nel 2015-2016. La tifoseria confida in un colpo a sorpresa dell’ultimo momento. Di certo, non Balotelli.