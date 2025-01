Tradito il Napoli di Conte: accordo e firma ufficiale con i rossoneri | Ecco la foto con la nuova maglia

Antonio Conte aspetta rinforzi dopo la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Intanto però deve incassare un clamoroso voltafaccia

Questa volta Antonio Conte non ha potuto far niente per impedire la partenza di Kvaratskhelia. Il tecnico del Napoli l’estate scorsa era riuscito a bloccare la cessione milionaria dell’attaccante georgiano. Ma questa volta non c’è stato nulla da fare.

Kvara ha fatto valere la sua presa di posizione e neanche l’allenatore salentino è riuscito a fargli cambiare idea. Si è così concretizzata la cessione dell’attaccante al Paris Saint Germain che ha versato nelle casse del Napoli qualcosa come 70/75 milioni di euro, bonus compresi.

Ora però Antonio Conte pretende l’arrivo di un sostituto all’altezza, un attaccante in grado di riempire nel migliore dei modi il vuoto lasciato dal fantasista georgiano. Il direttore sportivo Manna ha individuato nel giovane argentino del Manchester United Alejandro Garnacho il profilo ideale.

La trattativa con i Red Devils non è facile ma il dirigente azzurro è convinto di poter definire l’acquisto del talento ispano-sudamericano entro la fine di gennaio. Nel frattempo però il Napoli e lo stesso Conte hanno dovuto incassare un clamoroso e inatteso rifiuto.

Napoli, che batosta per Conte: non se l’aspettava proprio

Oltre all’attaccante esterno però l’ex allenatore di Juventus, Chelsea ed Inter confida (o confidava) nell’arrivo di un difensore, un elemento di esperienza e grande qualità in grado di accrescere in tempi brevi il livello del reparto arretrato.

Conte aveva individuato nel brasiliano Danilo, dato in uscita dalla Juventus, l’innesto giusto per potenziare la rosa dei centrali a disposizione. Sembrava tra l’altro che tra il brasiliano e il club partenopeo fosse stato raggiunto un accordo su durata del contratto e ingaggio.

Conte, questo è un vero tradimento: rabbia e delusione

A sorpresa però il centrale della Selecao è tornato indietro sulle sue decisioni e ha di fatto compiuto un autentico voltafaccia nei confronti del Napoli e dello stesso Conte. Subito dopo aver definito la rescissione del contratto che lo legava ai bianconeri Danilo ha annunciato la sua nuova destinazione.

Niente Serie A e niente Italia, ma un ritorno a sorpresa nel suo paese. La carriera di Danilo proseguirà infatti in Brasile in uno dei club più prestigiosi e titolati del calcio brasiliano, i rossoneri del Flamengo. Il Napoli dovrà ripartire da zero.