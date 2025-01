Contratto risolto con la Juventus: addio immediato al club | Thiago Motta dovrà farsene una ragione

Il mercato della Juventus potrebbe accendersi negli ultimi giorni. Al netto delle dichiarazioni di Giuntoli tutto può ancora accadere

Nonostante le ultime dichiarazioni rilasciate dal direttore generale della Juventus Cristiano Giuntoli, che ha smentito con decisione qualsiasi ipotesi di una cessione di Andrea Cambiaso al Manchester City, le voci in merito a questa presunta trattativa non si placano.

Il venticinquenne difensore ligure piace moltissimo a Pep Guardiola soprattutto per la sua duttilità e la capacità di interpretare al meglio tutti i ruoli nel reparto arretrato. Per questo motivo il pressing dei Citizens potrebbe farsi più intenso nei prossimi giorni.

Nel caso in cui questa operazione andasse in porto, magari in cambio di una cifra superiore ai 65 milioni di euro, la Juventus potrebbe realmente stravolgere in pochi giorni l’intero pacchetto arretrato.

Non è un caso che da qualche giorno a questa parte vengano accostati ai bianconeri solo ed esclusivamente profili di difensori centrali. Anche perché quello eventuale di Cambiaso non sarebbe l’unico in quel determinato reparto.

Juventus, l’addio è definitivo: manca solo l’annuncio

Proprio in queste ore la dirigenza juventina è impegnata a trattare la risoluzione del contratto con uno dei principali protagonisti delle vicende bianconere nelle ultime stagioni. Una decisione che non tutti i tifosi hanno condiviso.

Secondo quanto riportato da alcuni giornalisti ed esperti di mercato tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Danilo Luiz Da Silva, conosciuto semplicemente come Danilo, diventerà un calciatore svincolato.

Juventus, la rescissione contrattuale è imminente: questione di ore

Danilo è arrivato alla Juventus nell’estate del 2019 come contropartita tecnica nella trattativa che portò Joao Cancelo al Manchester City. Quello che sembrava un innesto quasi di contorno è poi diventato un titolare inamovibile dell’undici bianconero.

Sia con Maurizio Sarri che soprattutto con Massimiliano Allegri il difensore brasiliano ha dato il meglio di sé mettendo in mostra carattere, tecnica e personalità da vendere. I rapporti con Thiago Motta invece fin dall’inizio hanno mostrato qualche crepa di troppo fino alla rottura definitiva maturata nelle ultime settimane. Il futuro di Danilo però sarà con ogni probabilità ancora in Serie A: ad attenderlo a braccia aperte c’è infatti il Napoli di Antonio Conte che non vede l’ora di avvalersi della grande esperienza dell’ex City in vista della volata finale per lo scudetto.