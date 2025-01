Fuga di massa da Milanello: la società li vende tutti | Ibra passa all’incasso

Il Milan è pronto a rivoluzionare la rosa nel mirino tempo possibile. Molti big attualmente in organico saranno ceduti già a gennaio

Un’autentica rivoluzione. È quella che potrebbe andare in scena già in questo mese di gennaio in casa Milan. La pesante e netta sconfitta incassata dai rossoneri nel big match contro la Juventus non è andato giù a proprietà e dirigenza che avrebbero maturato l’idea di mettere mano alla rosa nelle ultime due settimane di trattative.

Lo stesso Sergio Conceicao avrebbe dato il via libera a una serie di cambiamenti necessari, secondo lui, a migliorare la qualità dell’organico a sua disposizione. Da qui al 3 febbraio, il giorno dello stop al mercato, non si escludono colpi di scena.

Ibrahimovic e Moncada, con il placet di Gerry Cardinale, avrebbero stabilito di togliere l’incedibilità a quasi tutti i big della squadra ad eccezione, forse, dei soli Christian Pulisic e Tijjani Reijnders.

Sia l’attaccante americano che il centrocampista olandese sono considerati insostituibili sia dal club che dallo staff tecnico. A gennaio però né Rafa Leao né Theo Hernandez dovrebbero lasciare Milanello.

Ibrahimovic non fa sconti, tanti addii in arrivo

Ibrahimovic è al lavoro per monetizzare al massimo alcune uscite così da reinvestire i proventi in nuovi innesti per Conceicao. In questo momento in base a quanto filtra il Milan è disposto a cedere tre giocatori in particolare.

Si tratta di elementi che con Fonseca e prima ancora con Pioli avevano trovato spazio ma che invece l’ex allenatore del Porto considera non in linea con il suo progetto tecnico. Si attendono offerte per tre giocatori di primo piano.

Milan, compratori cercansi: offerte in arrivo per tre big

Moncada e Ibrahimovic, al termine di un confronto serrato con Sergio Conceiçao, avrebbero stabilito di inserire sulla lista dei cedibili, in caso di proposte economiche ritenute all’altezza, tre giocatori del calibro di Emerson Royal, Chukwueze e Loftus-Cheek.

I suddetti tre giocatori si vanno ad aggiungere a due attaccanti, Okafor e Jovic, da tempo considerati non funzionali al progetto tecnico della società. Si tratterebbe, se tutte le cessioni previste e pianificate andassero in porto, di un’autentica rivoluzione invernale. Il Milan vuole cambiare pagina e intende farlo nel più breve tempo possibile. Ibrahimovic attende compratori.