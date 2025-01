Sarri torna in Serie A: siederà sulla panchina di una big | La società ha deciso

Il mercato di gennaio dei calciatori chiuderà i battenti il 3 febbraio, ma dopo avrà inizio quello degli allenatori. Sarri sarà protagonista

Da quando ha rassegnato le dimissioni dalla guida tecnica della Lazio, vale a dire qualcosa come nove mesi fa, Maurizio Sarri è ancora fermo. Il sessantacinquenne allenatore toscano si è preso il cosiddetto anno sabbatico in attesa di rimettersi in gioco.

Nel triennio scarso trascorso sulla panchina biancoceleste il tecnico di Figline Valdarno ha centrato uno storico secondo posto in campionato, il miglior piazzamento della Lazio dopo lo scudetto del 2000 e conquistato un’inattesa qualificazione in Champions League.

Un piccolo capolavoro come lo scudetto sfiorato a Napoli nel 2018 al termine di un percorso triennale di altissimo livello. Sono poi arrivati la conquista dell’Europa League alla guida del Chelsea e lo scudetto con la Juventus nel 2020, l’anno della pandemia.

Ora però Maurizio Sarri ha voglia di rimettersi in gioco, di riannodare i fili di una carriera che deve ancora esplorare sentieri mai battuti finora alla ricerca di qualche altra impresa con la I maiuscola da realizzare.

Maurizio Sarri, la Serie A lo chiama: è pronto a dire sì

A quanto pare la chiamata tanto attesa per tornare in pista quanto prima sembra sia dietro l’angolo. Stando a quanto riportato dal noto youtuber Damiano Er Faina, il nome di Sarri interessa molto da vicino a una big del nostro campionato.

Nelle scorse settimane era circolata l’ipotesi legata al Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è stato mandato via, ma al suo posto Ibrahimovic e Moncada hanno scelto Sergio Conceicao.

Sarri, ritorno a sorpresa nella Capitale? L’indizio chiarisce tutto

Sfumato il Milan si è a lungo ipotizzato un clamoroso ritorno nella Capitale, questa volta alla guida della Roma. Ma a quanto pare il suo nome non farebbe parte della lista ristretta dei potenziali candidati alla panchina giallorossa per la prossima stagione.

C’è una pista invece che sta prendendo corpo in queste ore. Secondo Er Faina Maurizio Sarri sarebbe nel mirino della Fiorentina che a sorpresa potrebbe esonerare Raffaele Palladino a causa degli ultimi risultati negativi e di un rapporto piuttosto teso con il direttore sportivo Daniele Pradè. Una decisione sarà presa a breve e in questo momento Sarri sarebbe il favorito per sedersi sulla panchina viola.