Ronaldo torna alla Juventus: risolto il problema in attacco | Migliaia di tifosi pronti ad accoglierlo

Il brusco stop alla trattativa per Kolo Muani obbliga la Juventus a tornare sul mercato per un bomber. Prende corpo la suggestione Ronaldo

E se in seguito allo stop, ancora non è chiaro se definitivo o meno, della trattativa con il Paris Saint Germain per l’ingaggio di Kolo Muani la Juventus decidesse a sorpresa di far tornare alla Continassa un certo Cristiano Ronaldo?

Una suggestione, forse il sogno di qualche tifoso bianconero, ma sta di fatto che un eventuale ritorno a Torino del quarantenne portoghese metterebbe tutti d’accordo. Del resto, pur senza riuscire a guidare i bianconeri alla conquista dell’agognata Champions League, nei tre anni trascorsi in Italia CR7 ha messo a referto 101 gol tra campionato e coppe.

Numeri a dir poco sensazionali, a maggior ragione se messi a confronto con l’attuale penuria in attacco della squadra di Thiago Motta. Il contestatissimo Dusan Vlahovic non riesce ad incidere e alla luce della sua situazione contrattuale la cessione a giugno è più che possibile.

L’infortunato Arkadiusz Milik dal canto suo è sempre più fuori dai progetti della società. Di qui la necessità, confermata dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, di acquistare un nuovo centravanti che abbia particolare confidenza con il gol.

Juventus, torna Cristiano Ronaldo? Gli indizi parlano chiaro

Tornando alla ‘suggestione’ Ronaldo, è di qualche giorno fa la notizia ufficiale del rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2026, con il club saudita dell’Al Nassr. Un anno in più in cui l’ex stella di Manchester United e Real Madrid guadagnerà 200 milioni di euro.

Una cifra pazzesca che ne fa il calciatore più pagato di tutti i tempi. Difficile immaginare che di fronte a un ingaggio del genere Cristiano Ronaldo possa decidere all’improvviso di tornare in Europa, magari proprio nella nostra Serie A.

Juventus, non ci sono dubbi: i tifosi vogliono Cristiano Ronaldo

Se a decidere il futuro del campione lusitano fossero i tifosi non vi sarebbe alcun dubbio: CR7 tornerebbe a Torino a giugno prossimo. Sui social l’ipotesi di un ritorno di fiamma con la Juventus impazza da giorni.

I sostenitori bianconeri sognano un grande colpo di mercato per rinforzare un attacco a dir poco asfittico. E Ronaldo incarna il giocatore ideale per far crescere il potenziale offensivo della squadra di Thiago Motta. La dirigenza però non la pensa così, Cristiano Ronaldo rimarrà per tutti solamente un sogno.